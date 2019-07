Blas Llano pide disculpas a la ciudadanía por bochorno en el Senado

“Aprovecho esta oportunidad para pedir disculpas, porque no es el escenario indicado para arreglar las diferencias a golpes. Uno puede tener diferencias, puede ser vehemente, pero lo cortés no quita lo valiente. Yo puedo manifestar mi posición sin agredir a alguien, y no por eso va a ser menos convincente”, expresó a los medios de prensa el titular de la Cámara Alta.

Indicó que, en la reunión de mesa directiva, con todos los miembros de las bancadas, se discutirá si ambos legisladores serán sometidos a una sanción. “Aparentemente, se podría sancionar a los dos colegas, pero es un tema delicado”, sostuvo.

Llano recordó que, para llegar a una suspensión, se debe tener el acuerdo y los votos de 30 senadores.

“Yo lamento mucho que se esté dando esta situación y, a pesar de que Cubas se comprometió, nuevamente cayo en las calumnias, difamaciones. Con eso no justifico la acción de Riera, y él me llamó, me dijo que se va a someter a una eventual sanción”, precisó.

Ante este tipo de situaciones, el titular del Senado mencionó que, en la sesión extraordinaria que será convocada para este martes a las 10.00 horas, se analizará el reglamento interno de la Cámara. Se analizará modificar algunas “lagunas” que están incorporadas en el documento.

“El reglamento interno establece que, cuando uno se dirige a su colega, lo debe hacer en ciertos términos y no debe entrar en agresiones verbales, ni alusiones personales; pero la facultad que se le otorga al presidente en el reglamento interno se limita a advertir y hasta cortar el uso de la palabra. El presidente no tiene la facultad para tomar una sanción, y ojalá que podamos corregir eso en el reglamento”, mencionó.

En ese sentido, también añadió que se debe reglamentar cómo actuar en caso de darse agresiones físicas, ya que el funcionario no puede mediar y los efectivos policiales tampoco pueden detener a un legislador.

“Hay que entender que se trata de un parlamento, y se calienta la gente; pero ojalá que podamos retornar a la normalidad y podamos tomar buenas decisiones en beneficio al pueblo paraguayo”, concluyó.

En la sesión ordinaria de este jueves, los senadores Cubas y Riera protagonizaron un vergonzoso bochorno que derivó en agresiones físicas. No obstante, no es la primera vez que se generan provocaciones e incidentes en el Senado.