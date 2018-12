Blanca Ovelar responde agresiones de Paraguayo Cubas

De esa forma se refirió a las agresiones verbales que sufrió al término de la sesión pasada por parte de Paraguayo Cubas, quien lanzó todo tipo de improperios contra su colega.

El suceso se dio luego de que en el Senado no se consiguieran los 23 votos necesarios para rechazar el veto del Poder Ejecutivo al proyecto de ley que establecía la indemnización para los gestores del golpe que derrocó a la dictadura de Alfredo Stroessner.

La senadora Blanca Ovelar no estuvo presente durante la votación del proyecto de ley, por lo que Payo Cubas la increpó en uno de los pasillos del Congreso Nacional y, a los gritos, la trató de idiota y pelotuda.

“Las personas que no creen en las reglas del Estado de Derecho no van a sacar adelante al Paraguay, sino contribuyen al circo mediático que no conduce a nada, escarba en el morbo y en el resentimiento social”, afirmó Ovelar.

Si bien nunca mencionó el nombre del senador, Ovelar le sugirió tácitamente que busque un profesional para tratar su problema de personalidad.

“Es intolerable escuchar acusaciones y conductas hipócritas de un miembro del Senado, es como un suicidio democrático”, agregó durante la última sesión ordinaria de este año, antes del receso parlamentario.

Ovelar también refirió que el Parlamento es el lugar donde se tiene que demostrar con ejemplo la educación y el lenguaje, ya que es una institución clave para el desarrollo del país.

Por su parte, la senadora Georgia Arrúa apoyó a Ovelar y mencionó que ya no se pueden tolerar conductas violentas en el Congreso Nacional.

Cubas retruca a Ovelar

Paraguayo Cubas, nuevamente en respuesta a las expresiones de Blanca Ovelar, manifestó que no actuó con violencia y mencionó que, de todas formas, se referirá a su colega con el lenguaje que le parece, pese a que sea mujer.

Argumentó que todas las personas que se meten en la política están expuestas a que su dignidad “sea tirada a la basura”.

“Que me demuestre cómo construyó la educación en este país, no construyó un carajo y ella es la responsable de la destrucción masiva de los jóvenes hoy y son unos analfabetos funcionales”, dijo.

Finalmente, el senador de Cruzada Nacional le reiteró a la senadora que "es una persona idiota".