“Esta es un situación que se veía venir, conociendo la personalidad de Petta. Yo evalué con mi hermana antes de que asumiera, y esto lo hizo de una manera artera, para sacarle a Nancy del medio; no la soportaba desde un principio, porque ella era una potencial competidora”, expresó en entrevista con Monumental 1080 AM.

La senadora cuestionó que el titular de la cartera educativa entrara en conflictos con su propia viceministra al no convocarla para trabajar en conjunto dentro de la institución y al tomarse de una investigación contra el marido de su hermana -por desempeñarse como docente en una institución- para sacarla de en medio.

“Es imposible concebir que un ministro no hable con su viceministro, no le convocó nunca, no le contestó los mensajes. Estoy muy dolida por esta situación, porque una mujer preparada, íntegra, culta y formada para el sector es desplazada por un varón misógino y que no tiene preparación para el área. Así nos va en la educación”, dijo tajante la parlamentaria.

La legisladora anunció que, pese a la situación, no se retirará del movimiento Colorado Añetete, liderado por el presidente de la República Mario Abdo Benítez, pero aseguró en entrevista que la relación con el jefe de Estado quedó lastimada.

Por otro lado, Ovelar mencionó que entiende que el mandatario no quiere sacar a un ministro a los dos meses de su Gobierno; sin embargo, dijo que Abdo Benítez tomó una decisión errada al imponer a Petta en la cartera educativa.

“No sé cuánto va a durar la permanencia de Petta y no sé si va a llegar a equilibrarse para conducir un proceso de transformación y de reforma en la educación”, refirió.

Destitución de Nancy Ovelar

Nancy Ovelar fue destituida este martes del cargo de viceministra de Educación Básica a raíz de una crisis con el ministro Eduardo Petta.

La crisis en el MEC se inició luego de una investigación por incompatibilidad de funciones contra el esposo de la viceministra Nancy Ovelar, el ingeniero José Carlos Gorostiaga, quien fiscaliza obras escolares del Estado, siendo docente de un colegio público.

La pesquisa se realizó por indicaciones del titular de la cartera educativa, Eduardo Petta, en el marco de la campaña anticorrupción que realiza en la institución.

No obstante, Nancy Ovelar admitió discrepancias con Petta desde que asumió en el cargo. Según su versión, el ministro es inaccesible, le ninguneó y, aparentemente, tampoco brindaba el espacio para debatir sobre temas técnicos.

Esta versión fue reforzada por la senadora Blanca Ovelar, quien dijo a la emisora radial que su hermana le comentó que aguantó mucho durante su permanencia en el MEC.

De acuerdo con la legisladora, su hermana volverá a ocupar el cargo que desempeñaba en el Ministerio Público, como funcionaria de planta de capacitación.