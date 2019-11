Black Friday cierra su cuarto día con importante reactivación económica

Ramírez comentó que en los próximos días se podrá precisar la recaudación total de los negocios adheridos al evento. No obstante, mencionó que algunos comercios estiman movimientos en ventas del 50%, 70% y 100% superiores con relación a otros días.

“Creo que tuvimos una buenísima experiencia, el saldo es positivo. Muy lindo ver la reactivación y el buen ánimo de todos los que vivimos acá y los turistas que vinieron a visitarnos”, expresó.

La empresaria afirmó que durante los cuatro días no se registraron grandes inconvenientes. Señaló que se presentaron casos de personas con problemas de salud a causa del calor; no obstante, no pasaron a mayores, informó el periodista de Última Hora Wilson Ferreira.

Igualmente, destacó el trabajo en conjunto de la Dirección Nacional de Aduanas, la Armada Paraguaya, la Policía Nacional a través del Grupo Lince y la Secretaría de Turismo para brindar toda la ayuda necesaria a los visitantes.

Ramírez admitió que se vieron sobrepasados a la hora de contabilizar el ingreso de personas a la ciudad, debido a la gran cantidad de gente que llegó, incluso cruzando a pie el Puente de la Amistad. Agregó que para el próximo evento tratarán de mejorar este aspecto, a fin de contar con cifras más exactas.