Black Eyed Peas tocará en octubre en la Nueva Olla

La última vez que la banda estadounidense, creadora de éxitos como I Gotta Feeling, Pump It, My Humps, Shut Up y Where is the love?, tocó en Paraguay, fue en 2011 y lo hizo en un Jockey Club repleto. En aquella ocasión, la cantante Fergie todavía formaba parte del grupo.

Lo nuevo de la agrupación es la canción Mami, lanzada este lunes, en la que hacen una colaboración con el grupo latino Piso 21.

Lea más: Piso 21 y Black Eyed Peas lanzan su nueva canción

Las entradas estarán a la venta a través de red UTS desde este viernes. Será uno de los que subirán al escenario del festival Music Experience.

También formarán parte del evento el Dj Alok, el dúo de reguetón Mau y Ricky. Como telonero estará el grupo paraguayo La Nuestra.