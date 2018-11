Biosimilar: Incan y Clínicas no reportan reacción adversa

La opción era acceder al biosimilar o gastar casi G. 20 millones cada 21 días. María Vera usa hace cinco meses uno de los tres biosimilares que adquirió este año el Ministerio de Salud Pública (MSP) y alega que no sufrió reacciones adversas en este tiempo.

La cartera sanitaria compró este año tres biosimilares, que son Rituximab, Bevacizumab y Trastuzumab. Estos fármacos se usan también en el Hospital de Clínicas. Ambas instituciones no reportan casos de reacciones adversas.

El tema se debate debido a la denuncia de la Asociación de Pacientes Oncológicos, que indica que el Instituto de Previsión Social (IPS) compraría el biosimilar Bevacizumab. Se oponen a la intercambiabilidad, es decir pasar del original a la copia.

El biosimilar Bevacizumab se usa desde mediados de este año en el Incan para la quimioterapia de cáncer de mama y colon. Hasta la fecha no se reportaron reacciones negativas, dijo el director, Nelson Mitsui. La intercambiabilidad no está legislada en el país, destacó el doctor Luis Alarcón, jefe del Servicio de Oncología Médica del Incan. Añadió que el biosimilar se está usando y no hay casos desfavorables. La intercambiabilidad está a criterio médico, que el paciente acepte y que se haga un seguimiento con el Departamento de Farmacovigilancia. Hay enfermos que no aceptan usar.

“Es muy buena. Su eficacia la comprobamos en los pacientes”, sostuvo la doctora Ita Yoffe de Quiroz, jefa de la Unidad de Oncología de Adultos de Clínicas. El centro usa los biosimilares desde este año en el marco del convenio con el MSP. “La ventaja de los biosimilares es la sostenibilidad del tratamiento, porque el precio es menor”.