Biodiésel: Critican al MIC por dar control a una industria

En el sector del biodiésel alertaron que hay pequeñas y medianas industrias que hace más de sesenta días no están produciendo. Aducen que es debido a que el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) habilitó una gran industria que hoy tiene el control del mercado”.

Es lo que señaló ayer el presidente de la Cámara de Productores de Biodiésel de Origen Vegetal (Biocave), Jorge Camperchioli. “Las pequeña y medianas productoras de biodiésel estamos parados. Son dos meses sin producir un litro de biodiésel. El Ministerio de Industria está al tanto del problema y no ha logrado una solución”, afirmó.

Recordó que las empresas que no están produciendo emplean a un alto número de personas y que en estas condiciones corren el peligro de quedar cesantes.

Consultado sobre el motivo del paro, respondió: “Porque el MIC habilitó una gran industria que hoy tiene el control del mercado”.

Se excusó de ahondar en el tema y que esperan que se levante el monopolio en cuestión.

Por su parte, el director de Combustibles del MIC, Luis Villalba, dijo ayer que no entiende el reclamo del sector biodiésel debido a que no puede haber una sola empresa que controle el mercado. En cuanto a la empresa habilitada, dijo que siempre alentaron a la inversión privada, pero la misma todavía no está comercializando. Rechazó que exista posición de dominio de nadie. Anunció que, incluso, en la segunda quincena de setiembre estarán aumentando al dos por ciento la mezcla del biodiésel.

POSTERGADO. Por otra parte, la Cámara de Diputados postergó por ocho días su decisión de ratificar o aceptar las modificaciones a un polémico proyecto de ley que aumenta al 10% la mezcla del biodiésel.