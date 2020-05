Binacionales defienden salarios y Nicanor pide impuestos a la tierra

En tanto que retrucó al proyectista, el senador Sergio Godoy, que había dicho que el proyecto persigue a la clase privilegiada, negando que los funcionarios estén en esta posición, y se dirigió a las grandes fortunas que no pagan impuestos. Mencionó además del agro, a las telefonías y el sector financiero. “Los privilegiados son los terratenientes que no pagan el impuesto a la tierra, que habíamos planteado, pero los sectores conservadores siempre triunfaron en este recinto. El 80% de las tierras está en manos del 10% de los propietarios. Hablamos del gasto público y no del gasto tributario. Cuánto paga el Estado en devolución del IVA a los agroexportadores que son los grandes privilegiados”, cuestionó Duarte Frutos.

Manifestó que al recortar al sector público, lo único que se va a lograr es precarizar al sector privado. Agregó por otro lado que mediante un acuerdo con los sindicatos de la EBY, se logró donar a Salud G. 4.300 millones.

Señaló que no existen el unilateralismo en las binacionales y que si se realizan recortes al lado paraguayo, los connacionales quedarían como funcionarios de segunda ante los brasileños y argentinos, además que se verían obligados a pagar USD 80 millones en indemnizaciones laborales.

El director de la EBY sostuvo que el salario no es la causa de la desigualdad en el Paraguay, que existen otros elementos que deben ser discutidos en ese sentido. “El salario representa menos del 1,2% del PIB”, añadió.

En otro orden, analizó que esto tendrá como consecuencia la disminución de tarifa y por ende, habrá menos fondos para la inversión social.

La diputada Kattya González respondió que es mentira que no se puedan tomar decisiones unilaterales como país condómino. Criticó que la EBY tenga más de 1.500 funcionarios en el lado paraguayo mientras que en el lado argentino existan solo 400.

Por su parte, el director general de la Itaipú, Ernst Bergen, indicó que desde el año pasado se encuentran trabajando en el marco de la reforma del Estado y que ya concretaron muchos recortes de gastos como viáticos y otros. Comentó que realizaron entre 1.224 funcionarios una donación de G. 3.845 millones para Salud.

Recordó que ante el pedido del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, de recortar gastos innecesarios, están en la búsqueda del camino institucional para el efecto.

El más renuente a los recortes fue el presidente de la ANDE, Luis Villordo, quien retrucó casi por completo al proyecto, argumentando sobre las necesidades de seguir contando con viajes al exterior, planes de telefonía para funcionarios en el campo, combustible, alimentación para funcionarios en jornadas de vendavales, entre otros.

Recalcó que si se realizan recortes de salarios, los subalternos podrían percibir mayor remuneración que un consejero, y se necesita de un acuerdo entre las altas partes, se requerirá reiniciar todo el proceso binacional.

Todos coincidieron en que si se establecen los cortes, el Estado no podrá disponer de esos fondos este año, porque existe un presupuesto ya aprobado previamente. Además se insistió en que la baja de tarifa podría ser la consecuencia, lo que sería contraproducente para el país.