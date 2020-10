Billetaje electrónico: Una odisea para la compra y recarga de tarjeta

Tras la implementación del sistema de billetaje electrónico persisten numerosas quejas por parte de los usuarios del transporte público.

Muchos pasajeros reclaman que durante el fin de semana no consiguieron las tarjetas en los puntos de venta establecidos porque los vendedores les dicen que ya no tienen. Otra queja es que no pudieron recargar el saldo porque en los locales aseguran que el sistema colapsó o que hasta cierta hora solamente se realizan las cargas.

Ayer muchos intentaron cargar saldo para poder viajar hoy, ya que los conductores les dicen que no pueden abordar el vehículo sin la tarjeta. El pasado viernes muchos quedaron varados en la calle sin poder llegar a sus destinos. Muchos aseguraron que sus reclamos no son escuchados.

De acuerdo con el Decreto N° 4207 establecido por la Presidencia de la República del Paraguay, el artículo N° 3 estipula que la gratuidad dispuesta en el artículo 1° se dará ante las situaciones: “Si en los buses con equipos validadores instalados se encuentren dañados o con soportes rotos que imposibiliten al usuario el cobro electrónico del pasaje, en los buses con validadores instalados, pero cuyos equipos se encuentren fuera de servicio al momento del cobro electrónico del pasaje”.

En estos casos el conductor del bus no suspenderá ni dará por finalizado el servicio hasta tanto los pasajeros a bordo desciendan en sus respectivos destinos.

“La gratuidad será aplicable del mismo modo ante cualquier otro evento que impida al usuario abonar la tarifa del pasaje ni los medios”, menciona el artículo respecto al caso de que los equipos no funcionen en las unidades.

Otra de las dificultades que reclaman los pasajeros es que las tarjetas no funcionan si los validadores del micro son de la otra empresa. Por ejemplo, si se tiene una tarjeta de la empresa Jaha y el validador es de la marca Más, la tarjeta no lee el código en ese validador.

TRANSPORTISTAS

Por otro lado, conductores de la Federación de Trabajadores del Transporte (Fetrat) solicitan al Viceministerio de Transporte una reunión para manifestar ciertos reclamos, como la venta de tarjetas por choferes.

“Presumimos respetuosamente una gran incoherencia del sistema. Por un lado, se pretende que el conductor no transporte efectivo y, sin embargo, se lo habilita como vendedor de tales tarjetas. ¿Estaba contemplada esta situación desde el inicio o es contingencia?”, señalaron.

Por otra parte, los trabajadores exigen protección del jornal del trabajador en caso de detención por fallas mecánicas que generen devolución de boletos vendidos por el billetaje.