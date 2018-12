Bicicletas públicas de Asunción se podrán utilizar mediante app

El intendente de Asunción, Mario Ferreiro, inauguró la primera parada en el Panteón de los Héroes con 50 bicicletas donadas por la empresa Diesa SA como parte de los festejos por su 65 aniversario.

Para utilizar las bicicletas basta con descargar el app Asu Viva Bikes, disponible en la Google Play (Android) y en la app Store (iOS), registrarse, acercarse a una estación y elegir la bicicleta que se quiera usar escaneando el código QR con el celular y seguir los pasos que indique hasta que el candado de seguridad se abra. Al terminar de utilizar la bicicleta se debe asegurar la rueda con el cabo en la estación de destino y seguir nuevamente los pasos de la aplicación.

Las bicicletas tienen ruedas de goma y no se pinchan, porque no tienen aire. Cuenta con sistema antirrobo y no son desarmables, además de estar dotadas de una moderna tecnología que incluye la utilización de un software administrador con un código QR.