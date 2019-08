Beto ironiza sobre el mensaje “del compadre de la comadre”

Utilizó un juego de palabras en forma irónica para hacer referencia al mensaje en Twitter de Eduardo Petta, quien lo acusó de pedir su cabeza al presidente Mario Abdo.

“En cuestiones de cambio no hablo porque he sido objeto de todo tipo de tergiversaciones”, manifestó.

“Inclusive ya dicen lo que no dije, entonces a veces este tipo de opiniones parecen más bien programas faranduleros que políticos”, dijo.

“Yo me hago responsable de lo que digo, pero no me puedo hacer responsable de lo que no dije”, alegó.

“Y muchas veces, recurrir como argumento al mensaje de la comadre del compadre de la comadre del gobernador no tiene sustento”, ironizó.

“La bancada va a conversar con el presidente y va a arrimar algunas sugerencias”, fue lo único que informó.

El ministro de Educación lo había desafiado a que iba a renunciar a su cargo, si es que su esposa Magnolia Mendoza, renunciaba a Itaipú.

Luego decía que solamente hizo una propuesta de “trato apu’a” como Beto estaba acostumbrado. Ovelar le exigió que se disculpe y que recurra a un sicólogo.