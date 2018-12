Beto desconfía del proceso para conformar nueva terna

“Es preocupante la manera cómo son tiroteados últimamente quienes tienen las mejores calificaciones”, relató.

Dijo que los “peores” tienen más chances cuando los buenos son dejados de lado.

Ovelar ratificó que existiría una maniobra para deslegitimar a los que tienen mejor calificación y perfil. “Los de abajo son beneficiados cuando los mejores son eliminados”, remarcó.

Mencionó que los ataques a los que consideró “mejores” no se circunscribirían a una persona, sino que apuntarían a eliminar un paquete de buenos nombres.

Aclaró que la observación no la hace a los miembros del Consejo de la Magistratura, sino al escenario que se está apoderando de este proceso en particular, cuyo propósito es llenar la vacancia dejada por el ex ministro de la Corte Suprema de Justicia, Sindulfo Blanco, apartado del cargo tras un juicio político.

“Yo no digo que el Consejo esté siendo manipulado”, destacó Ovelar.

Su descargo guarda relación con lo sucedido la semana pasada cuando una de las mejores calificadas, Elodia Almirón, fue denunciada por supuesto plagio justo el día en que el Consejo debía integrar la terna.

Este hecho se dio justo días después de que se instaló la versión de que Alma Méndez de Buongermini sería la candidata del Ejecutivo y que el mismo vicepresidente Hugo Velázquez estaría operando a favor de ella.

Días después renunció el abogado Marcos Köhn Gallardo, el segundo mejor posicionado en el proceso.

Ovelar señaló que por fuera de su partido también operan y no precisamente por ubicar a un magistrado de prestigio. “Tengo conocimiento que personas que no son de mi partido buscan que los mejores renuncien”, remarcó el parlamentario.

El presidente Mario Abdo Benítez había dicho que no le interesa tener un cupo en la máxima instancia judicial.

“El presidente no quiere un ministro amigo del presidente. El presidente quiere un amigo que defienda la justicia en Paraguay”, había sentenciado el gobernante.