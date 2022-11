Berta Rojas: “Mi corazón siempre está en Paraguay; le sufro y le disfruto”

“Ese es el color”, expresó la artista cuando su asesora de imagen Vero Chaves de Toyotoshi y el diseñador Carlos Burró le manifestaron acerca de la idea del vestido que usaría en la ceremonia. “Me dicen que ellos estaban pensando que iba a hacer un buen contraste con la alfombra roja”, la guitarrista entonces asintió. Para ella, esto se dio en el ámbito de las felices coincidencias.

Tal como el hecho de que en la misma fecha de la entrega de premios, 10 años atrás, Candice Mowbray había defendido su tesis, una investigación acerca de la guitarrista Ida Presti, de la que se desprenden el tema, la música y la inspiración para la creación de Legado, que homenajea a la artista al igual que a la concertista María Luisa Anido. “Esa fue otra de las señales muy hermosas que recibí en este tiempo”, comparte la concertista paraguaya que se desempeña como profesora en la Berklee College of Music, en Boston, EEUU.

Regalo. “Finalmente, le voy a poder regalar esto a mi país”, era lo que tenía en mente la artista en medio de la increíble emoción que sintió al ganar por primera vez el Latin Grammy. “Esa sensación de que se puede había sido. Con el trabajo, con el tesón, con la disciplina, se puede llegar a un objetivo tan lindo como ese. Que más allá de lo que me toque en lo personal, creo también que es una apuesta a la esperanza, a ese trabajo serio, a lo que se puede conseguir cuando se trabaja un arte diariamente con pasión, con alegría, con ganas de descubrir lo mejor que tenés dentro tuyo”, considera.

De igual manera, 10 años atrás, Berta fue convocada por primera vez al Premio. “La primera nominación, la de la sorpresa, tan linda. Y en este caso también, la alegría, el sentir que íbamos a estos Latin Grammy con un producto que tenía más, además de la música, el agregado de ser un disco que cuenta una historia, de mujeres cuyo paso por el mundo de la guitarra no siempre fue mencionado en la dimensión que creo que sus figuras se merecen”, manifiesta, al tiempo de destacar que la victoria significó “el sentir que esas historias llegaron al escenario más importante que tiene la industria de la música latina”.

Camino. Alcanzar este logro la orientó previamente a reflexionar sobre su carrera.

“En estos días de preparación previa para esta ceremonia, me dispuse a pensar y celebrar el camino, porque es lo que te lleva a estos momentos. La construcción permanente, eso es lo que estuve como observando a distancia, con los ojos de este tiempo, de cuál fue el camino que nos llevó a este lugar y a este momento tan feliz”, expresa, al tiempo de recordar los inicios de su recorrido.

“Yo quería tocar nomás la guitarra, tocar bien y hacer de mi música un puente, hacia la emoción, hacía la construcción y de si de alguna manera con mi música puedo seguir apoyando el crecimiento y el dinamismo del arte de mi país y acá en Boston donde estoy trabajando en Berklee, pues entonces la tarea se ve todavía más feliz, más completa. El mismo sueño de aquel tiempo es el de hoy, la misma pasión de aquel tiempo es la de hoy, nada cambió”, sostiene la artista.

Nosotros. La consagración en el Latin Grammy encendió una discusión en Paraguay en torno a la “apropiación” de lo que algunos interpretan como un logro personal mientras que otros lo ven como una victoria colectiva. “Yo sinceramente siento que cada paraguayo que avanza un paso, de alguna manera, con esas personas avanza todo un país, es la sensación que tengo”, señala, para luego insistir en esa percepción al recordar su infancia en el país.

“A mí me parece que es de todos, porque una es su historia también, yo no estaría donde estoy, no sería quien soy si no hubiera nacido donde nací. Y si Paraguay con sus luces y sombras no me hubiera dado las oportunidades que me dio y si no hubiera caminado por sus calles, sentido sus perfumes y el andar de mi niñez con los pies todos rojos de caminar descalza por sus calles y correr; una niña feliz que fui. Y sí, todo eso me parece a mí que hace parte de mi historia, por eso es que yo le entregué ese premio al país, porque siento que es de todos nosotros”, asevera.

Asimismo, se refiere a la percepción de que se trata de un logro individual. “Y sí, hice mi parte, pero en este caso me gusta mucho más la idea de poder sentir que fuimos todos parte de esto. Que sirva para llamarnos la atención de cuán felices nos puede hacer el arte y cuánto debemos trabajar para que haya oportunidades para artistas, trabajadores del arte en todo el Paraguay, porque van a haber muchos que ni siquiera van a alcanzar a tener una guitarra”, manifiesta, a la par de señalar que hechos como estos pueden motivar a potenciar el apoyo y la cooperación.

“Si podemos de alguna manera a través de la ilusión y la alegría de este momento darnos cuenta de que el arte puede traernos estas alegrías, entonces quizá con eso renovemos el esfuerzo, o tratar de que más oportunidades lleguen a más lugares del país, que todo aquel que tenga una vocación pueda encontrarse con ese camino y pueda ponerle sus mejores esfuerzos”, considera.

Paraguay. A pesar de la distancia, Berta lleva muy presente a Paraguay. “Hay una característica mía que es, quiero estar donde estoy, quiero trabajar acá, quiero disfrutar de este país y las oportunidades que me da, pero mi corazón siempre está en Paraguay. Yo me levanto y escucho las noticias de Paraguay, le sufro, le disfruto también. Acompaño mucho lo que sucede en el día a día del país. Yo soy una paraguaya teeté y creo que así nomás va a ser”, describe la guitarrista que expresa sentirse parte de la construcción diaria de la nación, a pesar de no estar en ella.

La artista promueve proyectos de formación y apoyo a jóvenes músicos del país. “Mi guitarra trata de ser una que abrace, entonces esta posibilidad de poder generar proyectos como Jeporeka, esa es mi manera de llegar a los jóvenes en Paraguay. Iniciativas que consideramos son un aporte y una apuesta a la esperanza”, plantea, al ser consultada sobre la responsabilidad que conlleva ser una referente y destacada artista.

Retorno. Berta adelanta que su próximo arribo a Paraguay será ni bien reciba la estatuilla recién lograda. “Cuando venga el Latin Grammy, que ya va a estar grabado con mi nombre, voy a ir a Paraguay. Viste que nosotros tenemos que tocar, el paraguayo tiene que tocar. Quiero que mis seres queridos, los que comparten con el corazón este momento, tengan la oportunidad de tocar y sentir eso, porque es real y es de todos”, declara.

Presente. Mientras tanto, se enfoca en el presente. “Yo creo que la vida es hacia delante, entonces estoy tratando ya de volver al hoy y de pensar que en las próximas semanas tengo un concierto, que ayer volví a tocar la guitarra que era algo que tanto ya estaba deseando hacer porque todos estos días fue imposible. Entonces hoy la tarea es volver a la guitarra, respirar un poco este momento y dar gracias. Ahí nomás estoy”, menciona.

En ese sentido, Berta señala que sus próximos pasos serán sin prisa. “Ahora quiero disfrutar nomás del día a día y paso a paso. No tengo ninguna agenda, ningún apuro, la vida no me apura, lo único que me pide es que le disfrute, así que eso nomás voy a hacer, no hay prisa”, manifiesta.

Luz. El 2022 fue intenso para la artista. Le robaron su guitarra, La Rojita, tuvo que venir sin ella a Paraguay para lanzar Legado, y días después recibió la noticia de que hallaron el instrumento, que luego le fue enviado al país y con el que subió al escenario del Municipal para reencontrarse con el público paraguayo tras mucho tiempo. Meses atrás recibió la condecoración Guitarra de oro, en Italia, y hace días marcó historia como la primera artista paraguaya en ganar el Latin Grammy. “Va a ser recordado para mí: El año de abrazar la luz”, concluye.



