Berta reafirma su amor al país y recuerda rol de corresponsal de ÚH

“Vi nacer muchos sueños cobijados por la inspiración que generó Paraguay siempre para mí”, comenta la artista al aludir a sus discos y los proyectos que llevó adelante. Entre estos, su último disco, Legado, en el que rinde tributo a dos mujeres pioneras de la guitarra: María Luisa Anido e Ida Presti, con el que logró el primer Grammy Latino de su carrera, razón que lo trae de visita al país por unos días. “Es muy hermoso volver de esta forma a casa”, destaca.

“Quería traer el premio a casa, a Paraguay, para mí era como completar el círculo, se completa hoy al poder presentárselo a ustedes y poder compartirlo con la gente. Y eso que siempre hacemos, poder tocarlo, para el paraguayo es tan importante. No sé si fuera de fronteras sabrán esa característica nuestra porque nosotros tenemos que tocar para que sea de verdad”, menciona la guitarrista.

Entrevista a Berta Rojas - ÚH

En entrevista brindada a ÚH en noviembre del año pasado; había adelantado que ni bien recibía la estatuilla iba a realizar esta visita. “Finalmente llegó”, fue lo que pensó al recibir el gramófono dorado en su casa, en Boston, Estados Unidos, apenas la semana pasada.

La develación de la recepción del premio logrado con un disco en el que homenajea a dos mujeres, y que lo convirtió en la primera artista paraguaya en obtenerlo, lo hizo en el Día Internacional de la Mujer.

“Es una voz que merece ser escuchada y tener igualdad de oportunidades. Pienso nomás cuántas reivindicaciones que todavía nos quedan, ojalá que si sirve para una sola cosa este disco que sea para eso, para hacer sentir que hubo mujeres que lograron dedicarse a su pasión, a su música, a su vocación, en tiempos en que quizás no era lo más corriente que eso sucediera y sin embargo, con convicción fueron adelante siguiendo esos sueños y mira qué hermosas historias que se vienen sucediendo a partir de eso. Queda mucho camino todavía por delante”, considera.

Emoción

Berta llegó al país en la madrugada del viernes 17 y esa tarde fue condecorada con la Orden Nacional del Mérito en el grado de Gran Cruz, en una ceremonia realizada en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Apenas ingresó al lugar fue ovacionada de pie por los presentes. Mientras estaba sentada, transmitía una mezcla de serenidad y alegría, hasta que, luego de que le abrocharan la insignia y en medio de otra ovación, se vio invadida por la Felicidade, tal como el título de uno de sus discos, y no pudo contener la emoción.

“La imposición de la Orden Nacional del Mérito fue un momento muy emotivo porque siento que le dediqué una vida de servicio a Paraguay, a su música, a su arte y a buscar dentro de la música y del arte paraguayo aquello que podía compartir y me di cuenta cuán poco que se conoce la voz de Paraguay y cuánto tenemos para decir”, manifiesta la artista, al tiempo de agregar su deseo de que “sean más voces las que hablen, las que cuenten de nosotros, de nuestras historias, de nuestra visión del mundo”.

A la par de mostrar su gratitud, deja ver el profundo vínculo que tiene con su nación. “Darle las gracias a Paraguay, en ese momento lo que sentía era ese agradecimiento a este lugar, a su tierra roja, a todas las historias que me hicieron quien soy, con sus luces y sombras. Porque este país está impregnado en cada parte de mi ser; Che paraguaya teete hína y siento muy profundamente a mi país”, expresa, al tiempo de resaltar que “sentir esa condecoración y poder sentir con eso el abrazo de mi país fue para mí realmente el sueño de una vida”.

Corresponsal

En ocasión a los 50 años de Última Hora, que se cumplen en este 2023, al ser consultada sobre algún evento memorable vivido con el diario, Berta recordó que cuando viajó a Uruguay realizó algunas notas para el periódico. “Antonio Pecci me acuerdo que me facilitó un carnet de acceso como corresponsal de ÚH, así que en algún momento pude acceder a entrevistarle a gente como Mercedes Sosa”, rememora.

ENTREVISTA A BERTA ROJAS_20_41853608.jpg Foto: Dardo Ramírez.

Mientras contestaba, es sorprendida con el registro fotográfico de ese encuentro. “Es increíble”, menciona entre risas, para luego señalar que si bien se acordaba muy bien del walkman que utilizó en aquella ocasión no recordaba sobre qué charló con Mercedes. “Yo no sé, pero me tocó, mira, el privilegio de estar, se ve que era bien caradura che, que me senté al lado de la señora. Sinceramente no recuerdo qué pudo ser, pero yo estaba fascinada de poder conocer a esa leyenda de la música”, recalca.

Entonces, menciona que junto al productor musical y pianista de la cantante argentina, Popi Spatocco, realizó dos de sus discos Historia del Tango y Felicidade.

“Como las cosas nos van encontrando de nuevo y en otro lugar. Dicen siempre que la vida es como una escalera caracol, vos vas pasando por lo que crees son los mismos lugares, pero no es siempre igual, siempre es distinto”, expresa Berta.

ENTREVISTA A BERTA ROJAS_5_41853632.jpg Foto: Dardo Ramírez.

Como parte de su gran viaje, Berta emprendió de nuevo otro de regreso al país, para compartir con todos su histórico y reciente logro. Recibida de brazos abiertos y con mucho orgullo, en unos días más, embarcará de retorno a Boston para seguir con su jornada.

“Yo no tengo prisa, no tengo apuro, no tengo agenda, entonces eso me permite fluir mucho con este momento y el viaje es hoy y es para dentro, entonces a eso voy”, subraya.