Berizzo: Un equipo que juegue al fútbol

El estratega apuntó acerca del tiempo de trabajo con el grupo completo: "Nadie está por encima que otro, dimos una lista con torneos que no terminan, no puedo restar posibilidades a alguien que llegue más tarde", a lo que agregó: "Agradezco por seguir a los que no quedaron en la convocatoria; son jóvenes y son posibilidades de futuro. Este proceso es largo y necesita de todos, todos tienen que sentirse parte de la misma".

El entrenador quiere ganar tiempo de trabajo, y busca usar de “laboratorio” la cita continental: "Decir que vamos para salir campeón es ambicioso, pero cada vez que competí en torneos lo imaginé ganar. Ya con los pies sobre la tierra hay que ser objetivos. Lo primero es ganar una idea de juego. Nuestra tarea es desarrollar entrenamientos para instalar un estilo y usar los partidos para darle una identidad al equipo".

BASE PARA EL DESARROLLO. "Primero hay que encontrar una línea de juego, apoyándonos en el esfuerzo. Quiero un equipo que proponga desde el control de la pelota", argumento el seleccionador, acerca de sus metas, sumando: "Cuando lleguemos a eso veremos de que somos capaces. Tenemos la ilusión de plasmar en este proceso la idea de juego. Encontrar el equilibrio y mezclar valores. Que el equipo pueda construir y destruir a la vez, no que espere a ver lo que sucede".

Ya desgranado más las opciones para el sistema a ser utilizado, Berizzo apuntó: "De los zurdos cualquiera puede jugar por derecha. Por ese manejo de balón todos son utilizables. La variedad nos da una alternativa diferente para pasar de un sistema a otro, podemos cambiar la misma de acuerdo a como se presente el juego. Puedo afirmar que jugadores con mismas características como Santander y Cardozo pueden jugar juntos, siempre que tengan el respaldo de volantes".

Sobre el cierre, Berizzo reflexionó: "Todo entrenador necesita tiempo, aprender de sus jugadores y sembrar ideas. Los equipos determinan la forma de jugar y si bien es cierto el juego aéreo y físico de Paraguay fue una característica constante, no debemos de perder eso, debemos asociar a eso el buen pie de los jugadores que tenemos. Un equipo como Paraguay puede jugar al fútbol".