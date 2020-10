Benítez también criticó al VAR

“El VAR atajó demasiadas jugadas, no le daba ritmo al partido el referee, no es su culpa, porque el VAR le daba órdenes, en muchas ocasiones demasiado tiempo se tarda en cosas obvias como el offside, creo que eso le sacó mucho ritmo al juego de ayer”, apuntó el lateral por derecha del Decano en charla con FALG (1080 AM).

Si bien no pudo analizar todas las jugadas, el defensor habló sobre el gol anulado a Jorge Recalde por una obstrucción de Antolín Alcaraz al portero de Nacional. “Antolín no interfiere en la jugada, ni siquiera molesta a Antony (Silva). Antolín se cae, cuando se levanta encuentra la pelota en el aire, no vi si quiere jugar, Antony tenía la visión completa de la jugada, para nosotros no fue offside”, expresó.

GANAR O GANAR. Sin descanso, Olimpia ayer entrenó en la Villa pensando en el choque definitorio del martes a las 19:15 en Para Uno ante Delfín de Ecuador por la Libertadores, donde el franjeado debe ganar para intentar llegar a los octavos de final. “Nos jugamos cosas demasiado importantes, tenemos grandes chances de sacar un buen resultado, a Delfín será muy difícil aguantarnos de la forma en que jugamos. Creo que hasta un empate nosotros entramos, no nos tenemos que volver locos, vamos a salir a ganar, si quedamos tercero también quedamos en la Sudamericana”, analizó Benítez.

Al ser consultado por una probable eliminación, Alan estuvo de acuerdo que sería un fracaso para Olimpia: “Si, por todo el plantel que tenemos, por la jerarquía, esto es fútbol, puede pasar cualquier cosa”.