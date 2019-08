Benigno López sería el primer cambiado

Se vienen cambios en el Poder Ejecutivo en vísperas del primer año de gobierno de Mario Abdo Benítez. El ministro de Hacienda, Benigno López, es uno de los primeros a ser removidos tras estar en el ojo de la tormenta por las denuncias de irregularidades en el IPS y luego por las sospechas de haber manejado información sobre lo que se negoció con el Brasil para la comercialización de energía de Itaipú. Además, el propio Benigno habría pedido a su hermano que para evitarle más desgaste sea el primero en ser cambiado y en todo caso le designe como asesor. Esto obliga al presidente a buscar el perfil de su futuro ministro. En la danza de nombres se mencionan al ex ministro César Barreto, y a Miguel Gómez, actual director de coordinación de Itaipú y ex viceministro de Hacienda. También hablan del ex ministro Dionisio Borda, pero él no estaría interesado.