Benigno López reconoce que no hay grandes cambios con proyecto del PGN 2020

El ministro de Hacienda, Benigno López, reconoce que el PGN 2020 no incorpora grandes cambios.

El proyecto de PGN totaliza G. 85,5 billones (USD 14.016 millones al cambio actual), lo que contempla un aumento del 6,8% con respecto al plan de gastos aprobado para el 2019. Además, plantea un déficit fiscal del 1,5% del producto interno bruto (PIB), equivalente a USD 630 millones.

“Es un presupuesto ajustado que responde a la situación económica y no tiene mayores diferencias con el PGN 2019 (…) No pudimos introducir muchos cambios porque eso implica cambiar los procesos, cambiar la Ley de la Función Pública y una nueva hoja de ruta”, reconoció el titular del Fisco Benigno López en comunicación con Monumental 1080 AM.

Según detalló, en el documento a ser presentado se eliminaron solo algunos puntos que generan conflictos como: la eliminación de vacancias, refacciones, viáticos, entre otros.

“No hay margen para el despilfarro y es un presupuesto que va a permitir funcionar dentro de los parámetros de responsabilidad fiscal”, señaló el secretario de Estado.

Por otra parte, el ministro informó que una de las claves de este proyecto es que plantea la metodología “Presupuesto por Resultados”, el cual forma parte de una estrategia de gestión pública que permite la transferencia de recursos a productos y resultados medibles a favor de la población.

Hacienda insta a ministros a no pedir aumentos en el Congreso

Finalmente, López apeló a que los demás ministros y encargados de instituciones públicas respeten el proyecto de presupuesto original y no pidan más aumentos ante el Parlamento, a fin de lograr los resultados prometidos por el Gobierno.

La solicitud del titular del Fisco para con los miembros del gabinete del Ejecutivo se replica nuevamente como cada año lo hacen quienes se encuentran al frente del Ministerio de Hacienda.

Pero este pedido casi no se cumple ya que al momento del tratamiento del proyecto de PGN en el Congreso, cada secretario de Estado pide un aumento para la administración de sus carteras.

El PGN 2020 también incluye un aumento del 16% para el sector docente, así como reajustes para funcionarios que ganan menos del mínimo y para militares, policías y jubilados cuyos haberes están ligados al salario mínimo y la inflación.

El documento incorporará también el pedido de autorización para emitir bonos soberanos por USD 500 millones a nivel internacional.