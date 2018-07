Benigno López excluirá del reparto de premio por multas a titular de la SET

“Este es un tema que se debe estudiar a profundidad; por de pronto, lo que hemos analizado es excluir de la cadena de reparto de las multas a la cabeza de la Subsecretaría”, respondió ante la consulta de Última Hora.

López dijo que todavía no está claro cuál será la vía legal para eliminar este cobro que percibe actualmente la máxima autoridad de Tributación y que ha sido cuestionado por la mayoría de los gremios empresariales.

Aclaró que los demás funcionarios de la SET que están en trabajos operativos continuarán recibiendo este sistema de estímulo que, inclusive, en concepto de premio puede alcanzar hasta 10 salarios mínimos.

POLÉMICA. Durante la administración de Marta González, ex viceministra de Tributación, se llegó a dar el caso de que la misma percibía, gracias a estos premios, sumas que casi duplicaban los ingresos de la propia ministra de Hacienda, Lea Giménez.

Mientras el monto promedio de ingreso de la titular de la SET era de G. 42,5 millones, su superior al frente de la cartera de Hacienda percibía G. 24,5 millones.

Pese a estas diferencias, la titular de Hacienda en reiteradas ocasiones defendió los ingresos adicionales, indicando que sirven de “estímulo” para que los funcionarios cobren lo que corresponde y no ser susceptibles a recibir coimas.

Antes de González, ningún viceministro se había animado a autoasignarse este beneficio; sin embargo, González llegó a recibir en el 2017 en este concepto poco más de unos G. 240 millones.

La justificación para recibir este ingreso adicional es que los funcionarios de la SET manejan a diario sumas multimillonarias y perciben entre dos a tres salarios mínimos en concepto de ingresos.

Los ingresos extraordinarios que los funcionarios pueden llegar a percibir por el cobro de multas por mes son de hasta diez salarios mínimos, que con el nuevo valor que rige desde julio ascienden a unos G. 21.125.620.

La abogada tributarista Nora Ruoti ha cuestionado que esta disposición, de permitir los premios por multas, se hizo vía resolución interna, en la que se autoincluyó la entonces viceministra. De esta manera, la máxima autoridad tributaria es juez y parte a la hora de la determinación de multas al contribuyente.

PROYECTO DE LEY. En la Cámara de Diputados ya ha sido aprobado en general un proyecto “Que modifica el artículo 239 de la Ley N° 125/91, que establece el nuevo régimen tributario, modificado por el artículo 9° de la Ley N° 2421, de Reordenamiento Administrativo y Adecuación fiscal”.

Con esto, se busca excluir al funcionario de la SET como denunciante e incorpora al denunciante particular con un derecho a cobro de un 30% de las multas que se apliquen a las empresas o los particulares en infracción.

El proyecto debe ser estudiado en particular y se espera que el nuevo Parlamento pueda concretar la sanción.

Renunció con un millonario premio

La ex viceministra de Tributación Marta González, quien renunció al cargo el mes pasado, se llevó consigo en concepto de premio por multa a los contribuyentes unos G. 93 millones. Este monto es solo lo percibido hasta el mes de abril, sin incluir todavía los premios que debe cobrar por el mes de mayo y la primera quincena de junio, con lo que subiría el monto. En su reemplazo asumió el cargo Liz del Padre, quien todavía no se ha pronunciado con respecto a estas asignaciones adicionales. No obstante, la funcionaria también se ha visto beneficiada con estos premios cuando estaba en el cargo de jefa de gabinete de la SET. El futuro ministro de Hacienda, Benigno López, solo dijo que se excluirá al titular en el reparto, no así a demás directores.