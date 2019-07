Benigno López, dispuesto a renunciar si es un problema para Mario Abdo

Ante todo ello, el mismo López anunció tajante, hace un par de semanas, que no renunciará al cargo; sin embargo, este viernes dejó abierta la posibilidad de dar un paso al costado, si es que esta crisis afecta la gestión del presidente Mario Abdo Benítez.

“Yo estoy a disposición del presidente, si él cree que tiene que prescindir de mí, voy a respetarlo, pero si yo llego a ser un problema, yo mismo me voy a ir (…). Yo no soy un problema para el presidente, soy un problema para la gente que no quiere hacer ningún cambio”, expresó en comunicación con Monumental 1080 AM.

El ministro reiteró que representa una dificultad para los empresarios, sindicatos, políticos y gremios que creen que “la jubilación es un regalo y que quieren seguir gastando mal” los recursos públicos.

Si bien dejó abierta la posibilidad de separarse del cargo, el titular del Fisco reaseguró que, por el momento, no piensa renunciar y está preparado para dar explicaciones, como todo funcionario público. Señaló que no habló con el mandatario sobre este tema.

“No es cierto nada de lo que se dice de mí, y eso se va a definir en el ámbito de la justicia, donde tiene que ser y tiene que definirse con alguien que haga una investigación real de lo que pasa en los lugares en los que yo estuve, en mi gestión y mi patrimonio”, agregó.

Comisión Bicameral para investigar compras en IPS

Por otra parte, López dio su opinión acerca de la creación de la Comisión Bicameral para investigar compras de insumos y medicamentos que se aprobó este jueves en la Cámara de Senadores.

Al respecto, sostuvo que la investigación tendrá un gran condimento político pero consideró que le parece “fantástico” que se haya conformado.

“En líneas generales, en IPS hicimos una buena administración de los recursos. Yo asumí con una deuda monumental de medicamentos, encontramos 14 obras paradas y solamente una en ejecución. Cuando yo dejé habíamos hecho varias inversiones y hoy se están inaugurando varias obras”, argumentó.

Asimismo se mostró confiado en que las irregularidades que supuestamente lo afectan se van a dilucidar, ya que el mismo pidió una auditoría e investigación.

La creación de la Comisión Bicameral de Investigación fue una propuesta planteada por el senador Paraguayo Cubas, quien denunció una probable sobrefacturación en la compra de tubuladuras corrugadas.

Además, las legisladoras Desirée Masi y Esperanza Martínez, reclamaron irregularidades en la compra del medicamento Losartan y los servicios de esterilización de la previsional, respectivamente.

Benigno López soporta denuncias por parte de gremios de jubilados y trabajadores, así como un ex diputado y varios senadores. Lo acusan por hechos de estafa y lesión de confianza durante su gestión en al frente de IPS.

También soporta continuas manifestaciones y escraches por parte de ciudadanos que exigen su renuncia al cargo de ministro de Hacienda.