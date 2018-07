Benigno López alega que falta de inversiones afectan a IPS

Alegó que, “si no se hicieron las camas en su momento, si no se hicieron los hospitales en su momento y las inversiones en su momento, no se puede pedir que hoy haya camas y las infraestructura que son necesarias”.

Durante esta semana hubo varias quejas porque el ingreso a Emergencias del Hospital Central de IPS colapsó. La previsional se vio obligada a regular las visitas, así como la cantidad de acompañantes para un paciente.

En ese sentido, López manifestó que no puede responder a los reclamos debido a la falta histórica de inversión. “Creo que los mejores días van a venir”, agregó.

Sin embargo, el futuro ministro de Hacienda evitó responsabilizar a los ex presidentes de IPS por la falta de inversión. Recordó que en el 2003 había 400.000 asegurados y actualmente hay 1.200.000.

