Batman, el superhéroe que cumple 80 años, sigue vigente

La editorial DC Comics celebra por adelantado el aniversario de una de sus mayores estrellas con una edición especial número 1.000 de Detective Comics, publicación que dio nombre a la casa y en cuyo número 27 debutó el Caballero Oscuro, obra de los dibujantes Bill Finger y Bob Kane.

íCONO VALIOSO. Desde aquel 30 de marzo del 39, la leyenda de Batman trascendió el cómic e influyó en cada área del entretenimiento moderno, hasta convertirse en un “ícono valorado en miles de millones de dólares, que sigue reinando como el superhéroe más popular de todos los tiempos”, según describe la propia DC.

Cientos de personas se han lanzado a las calles para comprar el cómic y conocer a sus artífices, como ocurrió con el escritor y dibujante Peter Tomasi, que firmó ejemplares días atrás, y se prevé la semana que viene con Frank Miller.

En Midtown Comics, la mayor tienda de Nueva York (EEUU), el responsable de márketing Henry Varona asegura que Batman sigue triunfando porque representa “la mejor versión de nosotros mismos”, ya que “intenta hacer lo imposible por contar con un mundo mejor”.

ACTIVIDADES. Las celebraciones del aniversario trascienden la edición de estos cómics, por lo que DC creó una obra de arte promocional en la que vuelve a sus raíces con un retrato del personaje hecho a lápiz por el dibujante español José Luis García López, “querido” veterano de la casa y artífice de numerosas aventuras del hombre murciélago.

Habrá una serie de eventos por el 80 aniversario que inició por adelantado a mitad de este mes en el festival SXSW de Austin (Texas, EEUU), donde se exhibió la señal luminosa de Batman en el cielo.

También será recordado este año en otros sitios, entre ellos el aclamado escaparate del sector en EEUU, la Comic-Con de San Diego (California); con emisiones especiales de la trilogía de The Dark Knight, dirigida por Christopher Nolan, en cines IMAX; una exhibición global itinerante The art of the brick: DC Superheroes que partirá de San Pablo y recorrerá varios países; entre otros actos. La plataforma streaming DC Universe, de Warner Bros, ofrece gratis durante 24 horas decenas de películas, series y otros. EFE