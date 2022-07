Bataglia se aferra al cargo en IPS y crece  el hartazgo por las deficiencias

A 17 días de la polémica denuncia de presunta negligencia médica con la amputación errónea a Ramón Samudio (78), Bataglia sigue firme en el cargo político. Tras lo acontecido, solo cambió al director médico del Hospital Central y al jefe del Servicio de Traumatología del IPS.

En medio de la crisis en el sistema de salud, se multiplican los casos de denuncias y de hartazgo por el pésimo servicio en el seguro social. Como ejemplo, el caso que se viralizó ayer en redes sociales de otro asegurado indignado que, harto de la excesiva espera, ordenó a gritos al personal de blanco que atiendan a su madre, que estaba por horas esperando en un silla de ruedas en Emergencias del Hospital Central del IPS.

RECLAMO A GRITOS. “A mi mamá le atienden ahora, rápido”, gritó ofuscado un asegurado al personal de blanco del Hospital Central. El usuario actuó con prepotencia hastiado de la falta de atención a su madre, en medio de las carencias y de un servicio de Urgencias colapsado y nuevamente con las internaciones hasta en los pasillos, según se puede ver en el video.

“No es la manera”, le dijo tímidamente un personal de blanco, pero el hombre volvió al ataque diciendo: “No hay manera, acá no existe manera, porque no hay respeto para nadie, le juegan al enfermo. Ustedes no son capaces de protestar, no son capaces a esos badulaques ponerles en su lugar”.

El asegurado no paraba de ordenar al personal de blanco, que solo atinaba a observarle. “¿Ustedes creen que es divertido ir y volver otra vez acá? Con la pésima atención que tienen”, les gritó. Cuando un enfermero le explicó que no era su culpa, el hombre se ofuscó más e incluso pateó botellas y el bote de basura ante la atenta mirada de los profesionales y de los otros asegurados presentes. “¿Para qué estudian si no quieren dedicarse a su trabajo?”, dijo.

Esta es una de las tantas reacciones de rabia e impotencia de los cotizantes del seguro social, que ya están cansados de no recibir una atención de calidad y con calidez. La previsional arrastra deficiencias en el abastecimiento de medicamentos e insumos, incluso de un sistema colapsado del call center que no es accesible para los agendamientos, entre otros reclamos sobre el servicio médico.

DENUNCIA DE NEGLIGENCIA. A Ramón Samudio le amputaron supuestamente la pierna errónea. Tras la denuncia el caso está a cargo del Ministerio Público. Los médicos involucrados están bajo sumario y fueron apartados mientras avanza la investigación.

No basta con destituciones, piden una ley de gobernanza

En el Instituto de Previsión Social (IPS) no basta solo con el cambio del presidente del Consejo de Administración, en este caso el doctor Vicente Bataglia, sino que es necesaria una ley de gobernanza, sostiene el senador Stephan Rasmussen. “La solución acá no es cambiar al presidente del IPS porque el IPS como sistema de gobernanza no funciona”.

El senador del Partido Patria Querida es el que impulsa el proyecto de ley de la gobernanza del IPS -que ya data del 2020- y que estipula que los consejeros sean electos por votación sin injerencia política.

“Lo que estamos planteando es que los consejeros sean electos a través del voto directo, como elecciones, y que la presidencia no recaiga en una persona específica designada por el presidente de la República sino que sea rotativa entre los consejeros”. La propuesta se estudiará el jueves 4 de agosto en la Cámara de Senadores.

Antes de su estudio en Senadores, se hará una audiencia pública el 1 de agosto a las 10:00 en la Sala Bicameral del Congreso Nacional. “Se busca romper un poco la estructura del IPS que no está dando soluciones a la ciudadanía, y obviamente que el ciudadano tenga un representante que haya sido electo. La idea es que mejoren la gestión y la calidad de servicio que recibe el cotizante del IPS”.

Según el senador, el sector obrero está de acuerdo con el proyecto, pero la patronal está dividida, dijo. “No están tan de acuerdo porque van a perder el poder de plantear los nombres”. El plan reflota atendiendo el caso de la presunta negligencia médica de la amputación errónea y que varios sectores piden la renuncia del titular del IPS.