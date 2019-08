Barrios dice que pedido debe escucharse

El senador cartista Antonio Barrios dijo que Horacio Cartes debe jurar en lugar de Rodolfo Friedmann y que ese es un pedido de los legisladores de Honor Colorado que Añetete debe atender. “Si la bancada de Añetete considera que el pedido de los senadores no tiene peso, no tenemos nada que conversar con ellos. Nuestros pedidos deben ser escuchados”, sentenció Barrios.

También mencionó que Cartes no se manifestó a favor ni en contra y que el reclamo proviene de forma autónoma de los senadores.

El legislador afirmó además que deben ser destituidos los ministros de Educación, Obras Públicas y Agricultura, y que el presidente se equivocó en las designaciones.

“Casi todos tienen cuestionamientos pero los que mueven la economía y podrían mover la economía son esos ministerios, ahora tiene que hacer esos cambios, no sé qué está esperando, dijo el 15 de agosto y ya pasó y seguimos con los mismos ministros, no cambia porque seguro no encuentra la gente”, apuntó.

Dijo que la economía del país está parada y que se debe mover a través de obras y licitaciones del MEC que, aseguró, tiene fondos para dar oxígeno. “Marito está agobiado por los problemas y le cuesta conseguir hombres que quieran asumir cargos. Vamos a seguir haciendo crítica sana al Gobierno, ser oposición objetiva dentro del Partido Colorado”, indicó.