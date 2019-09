Barrios afirma que Honor Colorado no hará propuestas

No obstante, aclaró que el movimiento Honor Colorado no dará nombres y que el ministro de la Senad, Arnaldo Giuzzio, no es candidato.

“Nosotros no pedimos por Giuzzio, no es nuestro candidato. No vamos a dar ningún nombre al presidente, él tiene que elegir. Honor Colorado no tiene participación en el gobierno y no queremos participar, no queremos proponer ningún nombre, no es nuestra función, es la función del Ejecutivo”, recalcó el parlamentario.

El cartismo y otros sectores manifestaron en reiteradas ocasiones el rechazo hacia el ministro del Interior.

Entre los legisladores, incluso, se habla de la posibilidad de su interpelación.

Gran parte de la ciudadanía también exige su destitución y algunos, como el presidente del Congreso, Blas Llano, hasta sugirió el nombre de Giuzzio como un reemplazo potable.

Los cuestionamientos hacia Villamayor se deben a la crisis por inseguridad que se generó recientemente y aumentaron luego del rescate del supuesto líder narco Jorge Samudio, alias Samura, del Comando Vermelho, ocurrido el pasado 11 de setiembre.

Sin embargo, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, lo mantiene en el cargo.