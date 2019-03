Barrio asunceno sumido en aguas cloacales

El profundo pozo se formó tras el colapso de una red de desagüe cloacal, según comentó Mirtha de Amarilla, una vecina de la zona. Pero el problema ya data de hace unos cinco años.

Parte de las calles del popular vecindario está sumida en una espesa agua verde que, a la vez, despide un nauseabundo olor ocasionándoles todo tipo de malestar.

“Es caótico, porque es insalubre para las familias, nos da dolores de cabeza. Se forma como una laguna, pero cada casa habilita un caño para que no inunda su patio”, señaló Amarilla.

La vecina manifestó que son incontables las veces que reclamaron a la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap). Sin embargo, las soluciones solo fueron provisorias hasta la fecha.

“Todos los días me quejo en la parte de alcantarillado (de la Essap). A veces vienen con el camión, destrancan y miran que el agua no sale más y se van. Siempre les digo que esa no es la solución”, sostuvo.

Hastiados de esta problemática, exigen a las autoridades la reparación definitiva de la red cloacal en esa zona.