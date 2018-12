Barreto y Zaracho ya no siguen en General

Diego Barreto y Édgar Zaracho confirmaron ayer que no continuarán en filas de General Díaz para la próxima temporada. En contacto con Fútbol a lo Grande, ambos jugadores se refirieron a dicha situación. “Estoy dejando General Díaz. Fue un año muy lindo, donde conocí mucha gente y me sirvió para jugar. Estoy contento por todo y con todos”, explicó el arquero.

Sobre su futuro, Barreto explicó que aún no tiene nada definido. “Ahora voy a aprovechar para disfrutar de las vacaciones y luego veremos dónde voy a jugar la próxima temporada. Por su parte, el hoy ex capitán de las Águilas indicó: “Ahora termina mi contrato con General Díaz y mi empresario, Juan Appleyard, me está viendo ofertas del fútbol mexicano”.

Barreto y Zaracho se suman a Blas Cáceres, como las bajas confirmadas de las Águilas para la próxima temporada.