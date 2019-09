Banda estadounidense lanzó el videoclip de su canción Paraguay, my love

La banda estadounidense de indie pop, The Ocean Blue, lanzó el videoclip de Paraguay, my love .

El videoclip fue producido y dirigido por la compatriota Mónica Ismael y contó con la participación de la actriz y cantante Marcela Lezcano y de Edith Niz.

En el video se pueden apreciar lugares y paisajes del país, como la Costanera de Asunción, la Escalinata Antequera, saltos y cerros, el lago Ypacaraí, una vista área de la ciudad y los antiguos vagones del ferrocarril.

The Ocean Blue, Paraguay my love

La canción habla de un chico que no encuentra alegría en todo lo que hace en su vida y decide alejarse, dejándolo todo y yendo para Paraguay.

La música forma parte de su último álbum completo, de nombre Kings and Queens / Knaves and Thieves, con el sello Korda Records.

Entre otras canciones de la agrupación, resaltan Sad night, where is morning, Drifting, falling y Ballerina out of control, entre otros.