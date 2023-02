Bancos "se pelean" por otorgar créditos al Partido Colorado, sostiene Bachi Núñez 

El diputado Basilio Bachi Núñez manifestó este viernes a radio Monumental 1080 AM que “hay bancos pelándose” por otorgar créditos a la Asociación Nacional Republicana (ANR).

Sus declaraciones se dan tras lo manifestado por el senador Juan Afara, quien consideró que el ex mandatario y actual titular del Partido Colorado, Horacio Cartes, debe solicitar permiso por la forma en que afecta los intereses de la institución partidaria la sanción que recibió de parte del Gobierno de los Estados Unidos.

El senador sostuvo que "hay un banco que se está negando a conceder un crédito al partido”.

“Hay bancos pelándose por otorgar créditos a la ANR. Le van a dar créditos al Partido Colorado y no a Horacio Cartes”, respondió.

Respecto a la permanencia de Cartes al frente del Partido Colorado, señaló que cuentan con la confianza de todos los electores que votaron a favor del líder de Honor Colorado y “que nadie puede venir a pedir la renuncia de ninguno de los miembros”.

“Le pido al senador Juan Afara que revise los números de la ANR, que mire las finanzas”, expresó y remarcó que el Partido Colorado tiene buenas condiciones para obtener créditos.

Embargo a Bachi Núñez

Respecto al embargo de sus cuentas en la Cooperativa San Cristóbal, Núñez reconoció que se siente vulnerado por la filtración de sus datos.

“Me siento vulnerado por las autoridades del Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop) y por las autoridades de la Seprelad”, declaró.

Igualmente, alegó que estos dos años de pandemia dejaron más de 20.000 paraguayos embargados al no poder refinanciar sus deudas. “Yo me incluyo dentro de esos paraguayos, yo no lavé dinero”, subrayó.

Explicó que asumirá la deuda y que están en etapa de negociación. La Cooperativa San Cristóbal presentó 3.000 demandas para reclamar las cuentas de socios morosos y en el listado sobresale Núñez.

De acuerdo con los antecedentes, el diputado accedió a un préstamo a sola firma de G. 1.020.497.167, el 19 de noviembre del 2020, a un plazo de 12 meses, a instancia del Consejo de Administración de la entidad solidaria. Pese a haber declarado un saldo disponible mensual de poco más de G. 2,3 millones, la cuota de su préstamo quedó fijada en G. 103 millones.