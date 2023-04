Banco y financiera afirman que no dieron crédito a la ANR

En comunicación con Última Hora, Eduardo Queiroz, gerente general de la primera firma mencionada, aseguró que en diciembre del 2022, la entidad bancaria cambió sus políticas internas, por lo que ya no puede otorgar préstamos a ningún Partido Político.

Asimismo, sostuvo que al tratarse de una política interna, no se pueden realizar excepciones y que esta es una “protección para ahorristas, clientes, accionistas y funcionarios del banco”.

Por su parte, Julio Rey, director de Ueno Financiera, afirmó que no se dio el visto bueno para el financiamiento de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y que tampoco tienen permitido dar créditos a nucleaciones políticas.

“No dimos crédito a la ANR. Es una noticia errónea. No es real. No le dimos ningún crédito a la ANR. Insisto. No tenemos permitido financiación a partidos políticos. Ellos (los colorados) en su momento pidieron una línea crediticia, pero no aceptamos la solicitud y tampoco, obviamente, hicimos desembolso alguno. No tenemos ninguna operación con la ANR”, aseveró.

En cuanto a los vínculos de la firma con el Grupo Cartes, el director aseguró que tampoco tienen relación con el conglomerado liderado por el ex presidente de la República Horacio Cartes "más allá de algunas operaciones con el banco de ese grupo”.

Esto debido a que se dio a conocer que Santiago Peña y otros miembros del círculo del titular de la ANR habían invertido en Credicentro, que luego pasó a ser parte de la Financiera Ueno.

Al anunciar los créditos a los que accedería la ANR entre este martes y el miércoles, José Alberto Alderete señaló que se trataría de al menos G. 10.000 millones, que serán destinados para la campaña y los gastos del día D.

Este último lunes, el Partido Colorado también presentó su comando de vigilancia, que hará un conteo paralelo el día de las elecciones con las actas electorales. Este estará conformado por más de 60 voluntarios que trabajarán en la verificación de la apertura, entre otros aspectos de la jornada electoral del domingo 30 de abril.