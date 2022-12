Balmelli habla de inconsistencias en la carga de votos

“Hay demasiadas inconsistencias, hay lugares donde es muy evidente que no concuerdan los números de votos, entonces creemos que el TEI (Tribunal Electoral Independiente) tiene que actuar de oficio, donde hay inconsistencias, números de diferencias abismales, hay lugares donde hay diferencias de 500 a 600 votos, lugares donde nunca hubo tantos votos”, sostuvo a la 1080 AM.

“No es que quiera actuar como un niño pichado, pero lo que sostengo es que nosotros queremos un país honesto, trasparente. Si hay indicios de fraude, se debería castigar a los que estuvieron en la mesa de votación”, continuó.

“Me dijeron que en el departamento de Paraguarí, personas que estaban muertas votaron. No me consta, pero sí el tribunal partidario debería hacer un cruzamiento de datos entre quiénes votaron, si siguen vivos o no y recabar todos los datos”, señaló.

Balmelli, fue junto a Nakayama uno de los primeros en denunciar un supuesto fraude en las internas del domingo pasado.

A través de sus redes sociales, el ex precandidato se hizo sentir y envió un mensaje al Tribunal Electoral de su partido.

“¡Estoy empezando a recibir denuncias de varios puntos del país con indicios de que probablemente cargaron urnas, que triste sería que esto haya pasado! ¡Buscamos un Paraguay de honestidad y transparencia! Si hubo fraude que vayan preso los responsables. Que el TEI sea justo”, indicó en esa oportunidad.

De igual forma, Balmelli expresó su agradecimiento por la oportunidad que le dio su colega Hugo Fleitas de haber integrado una chapa presidencial.

Así también destacó el apoyo de su familia y amigos, y de los cien mil paraguayos que respaldaron su postulación. Y dijo que volverá a dedicarse a su profesión.