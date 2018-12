Balbuena será baja por un mes

“El doctor me dijo que no eran malas noticias, que los cruzados estaban bien. Al ver las imágenes después del partido me impactó la forma como fue”, agregó el General Balbuena en comunicación con El Extra de Fútbol a lo Grande por Monumental 1080 AM. La lesión es en la rodilla derecha.

Balbuena, que estará un mes en proceso de recuperación, aproximadamente, comentó este domingo las sensaciones que sintió cuando sufrió la lesión. “Me asusté muy grande al sentir la rodilla sin fuerzas, intenté continuar, pero no me sentía a un 100% y tuve que salir”, aseguró.