Bahía Negra: Habilitan camino para el tránsito de vehículos livianos

Los pobladores estuvieron dos meses aislados y realizaron varios reclamos. Llamativamente, los trabajos de reparación se dieron días antes de la visita de la primera dama, Silvana López Moreira, a la localidad chaqueña, el pasado viernes.

La orden se servicio involucró a las instituciones que tienen convenio con el MOPC para que de forma unificada puedan arreglar el tramo.

La Gobernación de Alto Paraguay envió sus máquinas para reforzar los trabajos que se realizan en la zona con el fin de volver a tener el camino transitable antes de fin de año.

Las tareas benefician a 4.000 habitantes afectados por el aislamiento a causa del mal estado de la ruta, que se experimentó después de las precipitaciones de los meses de octubre y noviembre, que destrozaron el trayecto que conduce hasta Bahía Negra.

Los ciudadanos aguardan, no obstante, que la reparación no sea solo algo paliativo. En pocos días se podría tener totalmente habilitado el tramo también para vehículos pesados, puesto que en estos días no se registraron lluvias en la zona.