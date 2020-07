Báez hace autocrítica: “No tenemos ninguna excusa”

Así lo expresó Cristian Javier Báez, el capitán del equipo en conversación con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM: “No echamos la culpa a la pandemia, nos echamos la culpa a nosotros mismos, sabemos de los problemas del equipo rival (General Díaz), nosotros no tenemos ninguna excusa. (...). Tenemos que dar otra imagen para pelear el torneo, es una oportunidad única que no la debemos dejar escapar”, expresó con respecto al partido que se viene, que es ante Libertad, el líder del torneo el próximo sábado a las 18:30 en Tuyucuá.

La apuesta fuerte es para el sábado, un partido trascendental en el Apertura para el legendario. “Este grupo necesita un triunfo y esperamos hacerlo el sábado, si ganamos este y el de regularización (ante River el miércoles 5 de agosto a las 18:30), nos pondremos a pelear arriba”, apuntó Báez.

Actualmente, Guaraní suma 16 puntos, el líder Libertad está con 22, la diferencia es de 6 unidades, por lo que dos victorias del aurinegro lo pondrá en el primer puesto indefectiblemente.

“Gustavo (Costas) fue muy claro en el vestuario, también hoy (ayer), no queda mucho tiempo, este es un mini torneo y no podemos dejar de pasar las oportunidades. Si perdemos el sábado, las posibilidades serán nulas”, recalcó el capitán Báez, viviendo la previa a una final.