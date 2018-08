“Es una cuestión que lo tiene que analizar el propio José María Ibáñez”, acentuó el congresista, quien manifestó además que se trata de una cuestión delicada, ya que está movilizando a toda la ciudadanía. “Por la crispación social y para mantener la tranquilidad”, consideró.

Manifestó que, seguramente, tras el retorno de Mario Abdo se trataría sobre el tema. “Yo creo que Marito va a dialogar con Ibáñez, pero no sé si el presidente electo ya habló con él o todavía no. Por el momento, no sé si ya le dijo que renuncie, o si es que José María le dijo al vicepresidente (Hugo Velázquez)”, señaló.

Sin embargo, una fuente cercana al presidente electo, que asumirá el próximo 15 de agosto, dijo que el propio Mario Abdo llamó a los diputados colorados que votaron a favor de la pérdida de investidura para felicitarlos por la postura asumida. Adelantó que Ibáñez terminará renunciando por la presión ciudadana, a una semana de la asunción presidencial.

De esta manera, Bacchetta se suma a la postura de otros colegas del movimiento Colorado Añetete, teniendo en cuenta toda la indignación ciudadana que hay de por medio.

Eduardo Petta, el futuro ministro de Educación, y Arnoldo Wiens, quien será titular de Obras Públicas, también dijeron que el legislador debe renunciar a su investidura en la Cámara Baja. Lo mismo pidió Nicanor Duarte Frutos, titular asignado por Marito para la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).

