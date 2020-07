Bacchetta critica a Marito y exige cambio de Mazzoleni

En entrevista concedida en el programa de Mina Feliciángeli, en Radio Monumental, el legislador sostuvo que conversar con el mandatario se torna cada vez más difícil, y mencionó que Abdo debe dar un golpe de timón de manera urgente antes de que todo se le salga de las manos.

Bacchetta reclamó que algunos ministros continúen en el cargo y entre estos citó al titular de la cartera sanitaria, Julio Mazzoleni, quien a su criterio “está aplazado” administrativamente. Afirmó incluso que hubo daño patrimonial en las compras de los insumos en el Ministerio de Salud. “Claro que hubo daño patrimonial. Tiene que haber cambios, tiene que ser cambiado Julio Mazzoleni; está aplazado como administrador”, acusó.

Dijo también que el ministro de Educación, Eduardo Petta; el titular de Puertos, Ramón Retamozo, y el titular del Indert deben ser los otros cambiados. “Se vienen dando muchas situaciones; muy poco diálogo con el presidente. Se dieron malos manejos en distintas carteras, como Indert, Puertos; existen problemas con respecto al endeudamiento porque a libro cerrado hemos conseguido un endeudamiento de USD 1.600 millones; le hemos dado un cheque en blanco y dentro de eso USD 500 millones eran para Salud y solo se ejecutó 4%. Hay que hacer una cirugía mayor y cambio de hombres”, afirmó el legislador.

Mencionó que en algunos proyectos del Ejecutivo no existe claridad y lamentó el hecho de que se quiera seguir endeudando al país.

“Ya no puedo defender lo que no tengo claro ni los proyectos que vienen desde el Ejecutivo. El presidente tiene que tomar medidas; ojalá que lo haga. Tiene que ser cambiado Petta rápidamente y procesado el titular del Indert, tiene que ser investigado el de Puertos. Lo que me interesa es la institucionalidad de la República, lejos de que me pueda gustar o no el presidente de la República. Yo le aprecio mucho, pero debería tomar decisiones importantes y que haya una cirugía mayor”, recalcó.

“Acá no va a haber juicio político. Lamento mucho lo que pasa con Mazzoleni, pero está aplazado como administrador. Noto que no pueden estar pasando las cosas que pasan. Es lamentable. Va a tener consecuencias jurídicas. Para mí realmente el Paraguay perdió. Todo el sacrificio que se ha hecho se ha tirado por la borda; no se ha comprado absolutamente nada para nadie. Es lamentable”, añadió.