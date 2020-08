Bacchetta cree que habrá cambios el 15

El parlamentario había renunciado al liderazgo de la bancada abdista y se volvió uno de los principales críticos a la gestión del Ejecutivo.

Bacchetta sostiene que Marito debe dar señales ya que pide más préstamos.

Puso como condicionamiento para aprobar, que se necesita de administradores que no tengan encima denuncias ni estén sindicados por hechos de corrupción.

Recordó que había hecho reclamos sobre las gestiones en el Indert, Puertos, Aduanas y el Ministerio de Salud, y que supuestamente solo se hace eco de la gente.

“La realidad es que hace mucho tiempo venimos esperando cambios en algunas instituciones”, sentenció.

“La ciudadanía quiere eso y no Enrique Bacchetta ni ninguno de nosotros. No es que no queramos, no es porque nosotros digamos solamente. Estamos haciendo sentir al presidente el sentimiento de la gente”, manifestó.

Indicó que Mario Abdo es el principal administrador de la República y que el país está pasando por un momento delicado por la pandemia.

“Yo, por lo menos, espero que el presidente haya tomado nota de lo que la gente le está pidiendo, si bien nosotros nos hacemos eco y le hacemos saber”, insistió el parlamentario.