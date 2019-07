Bacchetta ahora dice que Quintana debía seguir en prisión

En conversación con Radio Monumental 1080 AM, al ser consultado si considera que se hizo justicia con la liberación de Ulises Quintana, el senador y titular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Enrique Bacchetta, sorprendió con su cambio de postura al decir que cree que la resolución de la jueza Magdalena Narváez no se ajusta a derecho.

Bacchetta había sido cuestionado por sus críticas hacia la investigación fiscal sobre el caso de Quintana, pero ahora tuvo un giro radical en sus declaraciones. “No puedo decir que se hizo justicia, porque no se hizo justicia... Lo que yo siempre dije es que para que una persona tenga una imputación respecto a un caso de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y complicidad con el narcotráfico debería tener una investigación preliminar, que es lo que me generó muchos problemas, pero así y todo, a simple vista, creo que una jueza no puede tomar la decisión que tomó”, expresó. “Fuerza querido Ulises, el cariño, afecto y confianza te lo ganaste caminando y trabajando duro, espero que pronto puedas recuperar tu libertad...”, escribió Bacchetta en febrero, provocando la reacción de la fiscala Lorena Ledesma.