Ayolas: Padres de familia y alumnos cierran acceso a escuelas para exigir rubros de docentes

Los manifestantes mencionan que tienen la promesa de conseguir el pedido por parte del ministro de Educación, Juan Manuel Brunetti, y piden que él cumpla antes de renunciar a su cargo este viernes.

David Ramírez, presidente de la comisión de padres de la escuela San Roque González, señaló que desde hace tres años están luchando y pidiendo que se repongan seis rubros que son genuinos de la institución, que fueron dejados por docentes que se jubilaron.

"Nuestros docentes estaban trabajando por rubro provisorio de contrato de un año y queremos que el ministro de Educación nos resuelva (este caso) antes de salir, porque ya está al tanto de la situación", expresó.

Por su parte, Jesús Vega, supervisor pedagógico de apoyo técnico, mencionó que había conversado con los padres acerca de la situación y que no era necesaria esta "perturbación en la educación", porque ya se les "había explicado de la cuestión".

Esgrimió que "la situación incómoda" se generó en las escuelas por los rubros hasta el año pasado. Sostuvo que en la escuela San Roque se interinaron cinco grados y que este año se consiguieron solo tres rubros para volver a interinar.

Asimismo, afirmó que insistieron y les dijeron desde el Ministerio que no se disponen los rubros que faltan y que son seis docentes, pese a que el contrato vino solamente para cuatro. Aclaró que ellos hacen causa común y no firmaron con la premisa "todos o nadie". Mencionó que al negarse los docentes a firmar los contratos, existe el riesgo de perder los rubros que ya tienen disponibles.

En cuanto a los padres de la Escuela Agustín Pío Barrios, el funcionario mencionó que solo faltan por optimizar los recursos humanos y en cuanto a la posible visita que realizaría el ministro de Educación a Ayolas este jueves, dijo que ya no hay certeza, debido a los acontecimientos.

Vega explicó que la escuela se puede reorganizar con el personal existente y manifestó que tienen varias secciones que piden rubros.

"Es optimizar los recursos. Se pueden cubrir todas las necesidades. Desde mi óptica, no encuentro razón para que se haga toda esta perturbación en la educación. El ministro tenía previsto su visita. Ante esta situación, no sabemos qué va a pasar, no está confirmado", agregó Vega.

Este jueves se tiene previsto realizar un foro de educación departamental en Ayolas. Los padres continuarán con la medida de fuerza en forma pacífica para obtener respuesta por parte de Brunetti antes de que deje el cargo este viernes.