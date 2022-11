Avatar: El camino del agua: Inicia preventa de entradas

No hay cifras sobre el costo de la cinta, aunque en un principio los medios apuntaron que su presupuesto de producción rondaba los 250 millones de dólares.

El fenómeno mundial Avatar la puso como la película más exitosa de todos los tiempos con 2.850 millones de dólares de recaudación total, pero en el fin de semana de su estreno, allá por 2009, se embolsó tan solo 77.

Un desafío. Trece años después, Avatar: The Way of Water (Avatar: El sentido del agua, en español) se erigió en el buque insignia de Hollywood para tratar de hacer frente a la sangría de público experimentada en los cines a nivel mundial tras la pandemia y después de la eclosión de las distintas plataformas de “streaming”.

Con una propuesta en 3D y usando la tecnología de pantallas semiesféricas IMAX, la creación de Cameron constatará si la industria está preparada para revitalizar el interés de los espectadores por disfrutar del contenido en las salas convencionales.

El nuevo Avatar contará con la ventaja de que el Gobierno de China (más de 1.400 millones de habitantes) autorizó su estreno simultáneo para sorpresa de la industria estadounidense, después de haber apostado en los últimos tiempos por adjudicar fechas poco convenientes a los lanzamientos de Hollywood.

Esta decisión contrasta con la dinámica reciente de China que, en medio de diversas tensiones geopolíticas con EE UU, optó por impulsar su sector cinematográfico nacional y permitir a cuentagotas las películas de Hollywood que permeaban en su mercado.

Además, el camino se le allanó parcialmente a la versión acuática de Avatar, cuya fecha de estreno fue pospuesta en varias ocasiones debido a la crisis sanitaria y que no tendrá que compartir protagonismo el día de su lanzamiento con la que era su rival más fuerte: Shazam! Fury of the Gods.

Warner Bros produce esta cinta de la saga DC Comics que también contemplaba estrenarse el 16 de diciembre, pero que se retrasó al 17 marzo para evitar competir con la cinta de Cameron.

En el hipotético caso de que Avatar: The Way of Water pueda emular la facturación de su predecesora, el proceso será largo, con estrenos y proyecciones durante meses en diferentes países y con posibles reestrenos. EFE



Saga seguirá

El reparto de Avatar 2, filme de 3 horas y 12 minutos de duración, lo encabezan Zoe Saldaña, Sam Worthington, Sigourney Weaver y Kate Winslet. 20th Century Studios tiene previsto desarrollar cinco películas en total de la saga que se irían estrenando cada dos años y que finalizaría su legado en 2028.