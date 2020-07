Avance de cuarentena en estudio

“Hay zonas que veo con mucho optimismo que podemos avanzar de fases y hay otras donde vamos a esperar hasta el último día para tomar la decisión”, adelantó. Aclaró que también deben evaluarse bien los números, ya que no es lo mismo una cifra absoluta en el Chaco, donde hay menor densidad poblacional que Central y Alto Paraná

El Este del país preocupa, especificó. Por tal motivo, informó que el responsable de Vigilancia de la Salud, Guillermo Sequera, se encuentra en la zona para evaluar lo que ocurre y poder tener un panorama más claro al respecto.

Mazzoleni cuestionó que los contagios no solo se dieron en encuentros sociales que no debían haberse producido. Como agravante esas reuniones se llevaron a cabo sin las medidas sanitarias y de prevención correspondiente, no solo entre personas jóvenes sino también entre adultos. “Claramente las reuniones sociales hoy no deberían darse. Y tenemos pruebas de lo que puede ocurrir”, enfatizó.

Recordó además que el virus no respeta clase social alguna ni el poder adquisitivo. “El que no se cuida se va a contagiar y el que se contagia, aunque no tenga ninguna complicación de la enfermedad, puede exponer a un ser querido a una situación grave”, expresó de manera explícita. Expresó además su preocupación por el sector de la ciudadanía que se niega a realizarse el test y que no da información sobre los contactos que tuvo.

Por otra parte, resaltó que Concepción y Paraguarí, superaron la prueba y pasarán a fase 3 desde el próximo lunes.