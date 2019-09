Autoridades de la UNA congelan sus salarios para lograr nivelación

“Los decanos y vicedecanos, la rectora y el vicerrector estaremos congelando nuestros salarios para que, justamente, podamos sumar todo y que realmente no falte ni un guaraní para la nivelación de nuestros docentes”, anunció Zully Vera, rectora de la UNA, en rueda de prensa, secundada por algunos decanos. Se trató de un acto simbólico ante las críticas del ministro Benigno López, titular del Fisco, quien calificó como un “despropósito” pedir aumentos en un contexto de recesión económica. “Hacemos un renunciamiento a favor de esa caja que pudiera aportar para que les alcance a todos”, señaló Vera. Pero los G. 1.350 millones anuales que reasignó la cúpula de la UNA, tiene exiguo impacto aún en el monto total del proyecto de nivelación. Por ley de presupuesto, la UNA tiene asegurado G. 28.311 millones, para este semestre. Pero presentó una propuesta de nivelación a Hacienda que duplicaba lo previsto (G. 56.000 millones). Entonces, las unidades académicas sacaron de los cargos vacantes en el marco de una reprogramación y se juntaron G. 24.000 millones, totalizando G. 52.311 millones. Ante ese descalce financiero, Hacienda les propuso una gradualidad de esos G. 24.000 millones: la mitad este semestre y la otra, el primer semestre del 2020.

Pero, sacando cuentas, el Fisco dijo que era inviable financiar dicha nivelación. “Para nosotros no es el punto principal si la rectora o los decanos van a ganar G. 5 millones más o menos. El punto central siempre fue cómo financiar la propuesta original de la UNA, que prácticamente era duplicar el monto que estaba autorizada en la ley de presupuesto. A partir de ahí surgieron los inconvenientes”, dijo Óscar Llamosas, viceministro de Administración Financiera. “Entonces, ellos van a bajar sus pretensiones, no solo para las autoridades, sino para otros docentes porque no vamos a llegar al 100% de la propuesta original. Los cargos vacantes cubrían una parte del financiamiento; el resto querían que financie el Fisco”, indicó al aventurar que “lo que se aumente en este segundo semestre es lo que va a mantenerse el año que viene”.



Es inviable financiar el 100% de lo que ellos quieren y con la gradualidad que se les propuso para evaluar también. Óscar Llamosas, viceministro de Hacienda.





43.626.005 guaraníes iba percibir mensualmente la rectora de la UNA, con todos sus rubros, mediante la nivelación.



5.177.000 guaraníes iba a ser el reajuste, en su cargo de rectora, que Zully Vera renunció para equiparar los salarios.



7.967.800 guaraníes era el reajuste que cada decano iba a cobrar, como sueldo y otros gastos, pero renunciaron.



1.350 millones de guaraníes totalizan los reajustes anuales previstos en la nivelación para las autoridades de la UNA.