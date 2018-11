Autoridades del Indi investigarán boquete en pared de la institución

"En un plazo de 48 horas seguramente vamos a estar recabando toda la información, estamos tomando las medidas preventivas para dar una información certera. Solicitamos un tiempo para dar un informe y dar a conocer", refirió Carmen Rosa González a los medios de prensa.

Dijo que no puede hablar de robo ni de mudanza de los muebles y electrodomésticos de la institución porque no tiene conocimiento de lo que realmente sucedió.

Lea más: Demoran a 13 personas tras hallazgo de boquete en el Indi

"Supuestamente, se avasalló la institución, pero de eso todavía no podemos hablar, yo no puedo decir que hubo robo. No creo que la presidenta (Ana María Allen Dávalos) haya dado una orden (de quitar los objetos de las oficinas)", manifestó.

Carmen González dijo que el Indi pidió un informe a la Fiscalía para que puedan informarles qué fue lo que aconteció.

"Estamos recurriendo a la Fiscalía y vamos a tener el retorno cuando se expida. Se violentó aparentemente (la pared), se va a investigar y se va a informar lo que realmente pasó. Yo soy directora general y no he hecho ninguna sola denuncia, estoy pidiendo que se pueda aclarar el hecho. Estamos abriendo un proceso de investigación interno", manifestó.

El caso

Un total de 13 personas fueron demoradas este jueves tras el hallazgo de un boquete en la pared del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), de donde se quitaron documentos, electrodomésticos y muebles.

Entre los demorados se encuentra Félix Alberto González Escobar, de 60 años, director de Transparencia y Anticorrupción del Indi: además de los militares Saúl Porfirio Vallejos Espínola, de 31 años, y Jesús Larroza, de 21 años.

La lista incluye a Catalino Medina Barrientos, de 26 años; Jorge Basilio Georgitsopoulos, de nacionalidad argentina; Ricardo Ortigoza Otazú; Francisco Ortigoza Otazú; Pablo Gabriel González Romero y Renato Nicolás Bobadilla Sánchez.

Además, fueron demorados José Meza, Rodolfo Manuel Blanco, José María Blanco y Roberto Juliano Espínola.

Todas estas personas se encuentran en la Fiscalía prestando declaración con la fiscala Gloria Penayo.