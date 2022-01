Auto entró al patio de una casa por escaza señalización en Paraguarí

El vehículo no pudo evitar ir a parar por la casa, ya que no conocía el trayecto y se trata de una curva cerrada.

El rodado en cuestión derribó parte de la muralla y las rejas de un inmueble y afortunadamente no llegó a impactar contra la casa.

El accidente se registró a la altura de la compañía Cerro León, en el tramo que une Paraguarí con Pirayú. En ese mismo sitio ya se registraron varios accidentes de tránsito por la escasa señalización de la ruta.

Los propietarios de la vivienda se llevaron un gran susto, ya que el automóvil casi impactó contra una de las habitaciones, tras derivar parte de la muralla y las rejas.

El conductor del rodado manifestó que no circulaba a alta velocidad y aludió que no conocía la zona, ya que es de la ciudad de Luque, Departamento Central. Tanto el conductor como su acompañante no registraron heridas de gravedad.

Un vecino del lugar manifestó que, pese a conocer la zona, aun así debe encostarse al otro carril para poder girar bien en la curva cerrada.

En ese sentido, reclamó al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) mayor señalización y reductores de velocidad, debido a los constantes accidentes que se registran.

Un agente policial de la zona detalló que el conductor dio negativo al alcotest, en tanto que el automóvil quedó prácticamente destrozado.