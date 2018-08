SIN PROBLEMAS. La numerosa hinchada de Boca Juniors no tuvo inconvenientes para llegar al Defensores del Chaco. El requisito para entrar a los sectores visitantes era mostrar el DNI (carnet argentino), aunque varios hinchas del club argentino infiltrados entraron a los otros sectores.

CRISIS. El complicado momento económico de los argentinos hizo que la afluencia de público visitante no fuera la esperada. Los sectores de Graderías Norte y Preferencias E no estuvieron colmadas. La billetera argentina no pasa un buen momento.

VIEJO CONOCIDO. Con la prohibición de Guillermo Barros Schelotto para dirigir por una expulsión fue su hermano Gustavo el que lo reemplazó. El mismo que fue ayudante del entrenador uruguayo Gregorio Pérez cuando dirigió al Guma y también a Olimpia.

DESLUCIDO. Uno se esperaba más para el recibimiento de los equipos. Solo hubo papelitos picados y algunos globos del lado de los bosteros. Nada especial, como un partido normal de torneo local, pero igual fueron muy superiores en número y aliento.

ORGULLOSOS. Los hinchas del Guma no se quedaron atrás con los cánticos y en un lindo mano a mano le cantaban fuerte a los xeneixes. La Escolta se mostró numerosa y vibró fuerte también.