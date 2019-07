Aunque se ven avances en la inclusión, aún son lentos

El desafío o temor más grande que tuve al ingresar acá es ver cómo te van a ver los demás”, dice Luz María Vega. Desde hace 9 años, Luz María es integrante de la Dirección General de Comunicación del Ministerio de Salud Pública (MSP).

La joven forma parte del grupo de 2.071 personas con dispacidad, en su caso visual, que trabaja para el Estado. Según comentó, para los funcionarios en su situación faltan algunas herramientas informáticas que no existen en el país por su alto costo. En particular un software que responde a la voz, ya que su tarea consiste en el monitoreo de medios. “Yo siempre me manejé en el sistema braille, tampoco es un problema para mí. Cuando tengo una información se la dicto a otro compañero para que la pase a la computadora”, dijo. En el último trimestre, casi 200 personas con discapacidad fueron incorporadas al sector público. Sin embargo, teniendo en cuenta que cada Organismo y Entidad del Estado (OEE) debe contar con al menos 5% de estos funcionarios en su plantel, aún se está lejos de los 13.000 puestos que deben cubrirse en su totalidad. Aparte de ir tras la meta de sumar cada vez a más personas, debe trabajarse en la calidad del empleo, menciona la presidenta de la Fundación Saraki, María José Cabezudo. “Eso sería capacitar fuertemente a la gente de recursos humanos en procedimientos adecuados. Cada departamento en esta área debería estar muy bien preparado para asumir el desafío de todo este proceso”. La infraestructura es otro punto que debe ser observado en las instituciones públicas, menciona Cabezudo. Desde su experiencia de cada día en el Ministerio de Salud Pública Luz María Vega no encuentra problemas para su desplazamiento diario. Aunque desearía contar con algunas rampas en ciertos sectores. Su reclamo se traslada más al Estado y reclama las ocupaciones de veredas. Formación La inclusión no solo debe ser cumplir con llenar un cupo. Para que sea efectiva, se debe formar a la persona con discapacidad y que sea idónea para el puesto, refiere la presidenta de Saraki. El trabajo debe apuntar también al grupo de compañeros del funcionario, ya que cada discapacidad tiene su trato adecuado y recomendaciones, lo cual no suele ser conocido, señala Cabezudo. “Yo me siento como uno más de ellos. Me apoyan cuando necesito alguna ayuda”, cuenta Luz, quien es egresada de la carrera de Ciencias de la Comunicación. La funcionaria del MSP forma parte de la minoría de personas con discapacidad que cuenta con estudios superiores. La mayoría son personas que probablemente no terminaron el ciclo escolar básico y entonces se requieren medidas de urgencia. “Hay que reconocer que desde el Ministerio del Trabajo se está realizando un esfuerzo muy grande. Hay muchísimas capacitaciones para este grupo de la población”, revela Cabezudo. Mirando más hacia el interior del país, la referente de Saraki propone potenciar otras alternativas de empleo. Particularmente apunta al emprendedurismo. Estas iniciativas podrían apuntar a ofrecer productos al sector público y privado. Este último sector también podría involucrarse en sumar personas con discapacidad a sus empresas, menciona Cabezudo. “Como cualquiera, la persona con discapacidad puede optar por el tipo de trabajo que quiera. No a todos les interesa trabajar en el sector público”. Estas palabras tienen más peso en el testimonio de Luz. “Que los directores de los medios sepan que por más que uno tenga una cierta discapacidad, igual uno puede. Esa mentalidad es la que tenemos que cambiar”.