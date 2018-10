Aún no se determina participación de imputadas en quíntuple asesinato

La fiscala Esmilda Álvarez, quien investiga el asesinato de cinco integrantes de una familia en una vivienda en Asunción, dijo que aún no se determina qué participación tuvieron María Araceli Sosa Díaz y Alba Armoa en los asesinatos. Ambas están imputadas por homicidio doloso en calidad de cómplices y recluidas en la Cárcel de Mujeres Casa del Buen Pastor.

"Ellas, algún tipo de participación tuvieron, que aún no pudimos determinar. Ellas siguen en la misma situación momentáneamente (imputadas y en prisión), hasta que nosotros tengamos que analizar sus manifestaciones con los otros elementos que tenemos", explicó la agente a los medios de prensa.

Este jueves, las jóvenes María Araceli Sosa Díaz y Alba Armoa se presentaron ante el Ministerio Público, donde declararon durante cuatro horas, aproximadamente.

Ambas estuvieron en la "casa del horror" tras los homicidios

La representante del Ministerio Público dijo que con las declaraciones de ambas se pudieron confirmar algunos indicios que ya manejaban.

Añadió que Alba Armoa, pareja sentimental de Bruno Marabel, principal sospechoso de los asesinatos, estuvo en la vivienda, hoy conocida como la "casa del horror", desde el 29 de setiembre y que, prácticamente, no abandonó la casa, solo salía para ir a su trabajo.

hallazgo cadaveres.jpg Los cadáveres fueron hallados en una vivienda en el microcentro de Asunción. Miguel Houdin.

Los cuerpos de los cinco integrantes de la familia fueron encontrados enterrados el lunes 8 de octubre en horas de la tarde, en la vivienda ubicada sobre la calle Oliva y Montevideo, en Asunción.

Sobre la otra joven presa, la fiscala manifestó: "Araceli estuvo en más de una oportunidad en la casa, estuvo varias veces; esta chica Alba, prácticamente, vivió en la casa muchos días. Lo que nosotros habíamos tenido como indicios se confirma hoy con la propia declaración de las mismas, pero son manifestaciones que tengo que contrastar, tengo que ver, unir para seguir el caso", explicó.

Una investigación complicada

Álvarez aseguró que se trata de una investigación muy complicada y que ahora debe verificar y comparar las declaraciones de las detenidas con la desaparición de escena de los cinco integrantes de la familia. Además dijo que no descartan ninguna hipótesis como móvil de los homicidios.

"En cuanto a móvil, no descartamos absolutamente nada, no descartamos que haya una motivación, porque hubo mucho ensañamiento. También no descartamos las condiciones de las personas que resultaron muertas, en el sentido de que estaban vinculadas con el submundo, tenían muchos antecedentes; estamos analizando esas carpetas fiscales, las denuncias, ninguna hipótesis está descartada", agregó.

Por otra parte, contó que hay varios objetos de la vivienda que Bruno Marabel vendió y que algunos ya están en poder de la Fiscalía, luego de haber identificado a los compradores.

La investigación continuará con la extracción de datos de todos los aparatos celulares incautados, imágenes de circuito cerrado y otras evidencias. Además, hay varias personas que serán llamadas ante la Fiscalía para prestar declaraciones.

Las víctimas

El lunes 8 de octubre fueron encontrados los cuerpos en estado de descomposición de Dalma María Rojas Rodas; su padre, Julio Rojas del Valle; su madre, Elba Rodas, y sus hijos de 4 y 6 años. Se presume que todos fueron asesinados a puñaladas.

Principal sospechoso

El principal sospechoso de los crímenes es Bruno Marabel, esposo de Dalma María Rojas, quien fue imputado por feminicidio y homicidio doloso, y está con prisión preventiva en la antigua penitenciaría de Emboscada, aislado de los demás reos.

bruno marabel 2.jpg Bruno Marabel es el principal sospechoso del homicidio de toda una familia. Gentileza.

¿Qué dice su abogado?

El abogado Cristhian Patiño, nuevo defensor de Bruno Marabel, dijo que solicitó varias diligencias ante el Juzgado, como tratamiento sicológico y siquiátrico y pidió la constitución de un médico forense en la cárcel para verificar el estado de salud de su cliente.

"Quiero saber cuál es su estado emocional; si fue él, porque aún no sabemos, dentro de él pesa todavía lo que es la presunción de inocencia", explicó en comunicación con Radio Monumental 1080 AM.

Dijo que el lunes pasado habló con su cliente por solo dos minutos y lo único que le preguntó fue si mató a los dos niños.

"Yo le pregunté si asesinó a las dos criaturas y me contestó que no, solo eso hablamos; no vi el momento de hablar bien con él porque estaba rodeado de otras personas, en otro momento hablaré bien con él", contó.

Aclaró que no le indagó acerca de si fue el autor de los homicidios de su esposa ni de sus suegros.

Patiño le pidió que prepare un texto sobre todo lo que recuerda que sucedió en la vivienda y, de acuerdo a eso, analizará cómo ejercerá su defensa.

El otro imputado como cómplice es el hermano de Araceli, Marcelo Sosa Díaz, de quien aún no trascendió su testimonio.

Alba y Araceli.jpg Araceli Sosa y Alba Armoa (de frente) están imputadas por homicidio doloso en calidad de cómplices. Walter Franco.

Para la Físcalía y la Policía Nacional, los crímenes no pudieron haber sido cometidos por una sola persona, por el hecho de que las víctimas fueron asesinadas con armas blancas. Además, los cuerpos de ambas mujeres y de los dos niños fueron quitados del interior de la vivienda y enterrados en dos fosas en el fondo de un sanitario viejo.

Hasta el momento, Bruno Marabel no declaró ante el Ministerio Público y las autoridades aún desconocen la causa de estos crímenes que conmocionaron a todo el país.