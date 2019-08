Aún no se designa fiscal en el caso Amarilla

A casi un año de que se abrió una carpeta fiscal en contra del ahora ex senador liberal Dionisio Amarilla, el Ministerio Público sigue sin nombrar a un agente que se encargue de la investigación.

En julio del 2018, la Coordinadora de Abogados del Paraguay (Coapy) presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra el entonces senador liberal Dionisio Amarilla, por enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias. En setiembre del mismo año, tras varios urgimientos, se abrió una carpeta fiscal.

Sin embargo, hasta la fecha no se designó a un fiscal que se encargue del caso, por lo que la investigación quedó en la nada. Desde el Ministerio Público se excusan en que la Contraloría General de la República no remite la correspondencia de bienes de Amarilla y por ello no pueden continuar el proceso.

CORRUPCIÓN. El ex legislador fue denunciado por corrupción pública durante su gestión como administrador en la Universidad Nacional de Asunción (UNA), institución en la que estuvo por 20 años. Supuestamente, amasó una gran fortuna y sus bienes no coinciden con sus ingresos y los de su esposa, Analy Valiente, ya que estos solo sumarían un monto superior a los G. 9.000 millones.

También se lo vincula con una empresa constructora, BGF SA, que en los últimos cinco años firmó contratos por G. 122.000 millones con el entonces gobernador de Ñeembucú, Carlos Silva, también con una denuncia encajonada por el MP. Desde la Coordinadora hacen el seguimiento del caso y el jueves último se acercaron hasta la Fiscalía, sin tener ningún informe al respecto. La Fiscalía Adjunta no realizó trámite alguno para que la denuncia tenga un fiscal.