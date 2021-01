Aun con las vacunas, cuidados contra el Covid-19 deben seguir

Trecho por recorrer. La inmunización ya ha empezado en otros países, mientras Paraguay aún aguarda la llegada de las vacunas. Cuando llegue, no significará dejar de lado los cuidados contra la pandemia.

Para tener claro el panorama, ni siquiera en los países desarrollados se habla de un 100% de población inmunizada, explica el doctor Hernán Martínez, director de Servicios y Redes de Salud del Ministerio de Salud Pública.

Partiendo de esta premisa, se debe tener en cuenta que la primera etapa de la vacunación en Paraguay apunta a personal de blanco y adultos mayores de 60 años y más.

“El hecho de que exista la vacuna no significa que haya que liberarse y decir: ‘qué bueno, señores, acá terminó todo’. Tenemos que seguir cuidándonos”, mencionó.

Los cuidados a los que se refiere Martínez son el uso del tapaboca, el lavado de manos, el distanciamiento social y evitar las aglomeraciones.

El referente de Salud Pública mencionó que desde esta semana que se inicia, el Ministerio intensificará las negociaciones para contar con las dosis que están en Fase 3.

“Se está haciendo el mayor esfuerzo para traer la vacuna que posea mayor eficacia y que se adapte a nuestro medio”, expresó.

Martínez recordó también que ni un tipo de biológico está 100% exento de que pueda generar reacciones. Sin embargo, recordó que a lo largo de la historia las vacunas han salvado millones de vidas. En otros casos han ayudado a erradicar enfermedades que afectaban a los niños, como es el caso de la poliomielitis.

“En 22 años de servicio que tuve en el Hospital Nacional de Itauguá, no he visto una sola reacción adversa a las vacunas”, rememoró.

COSTO

Una empresa farmacéutica local ya había anunciado el posible costo de una de las vacunas. El anuncio generó una ola de reacciones.

Martínez anhela que el Ministerio de Salud pueda traer el biológico en el menor tiempo posible para su distribución sin costo para la población objetivo.

Ante la cantidad de sitios en las redes sociales, páginas de internet y perfiles que difunden informaciones falsas con respecto a la pandemia y las vacunas, Martínez aconseja recurrir a los canales oficiales de información.

“La vacuna va a traer un alivio, eso es categórico. Queremos inmunizar principalmente a nuestros adultos mayores y a las personas que por su trabajo están en contacto con otras personas. Por el momento, vamos a tener que continuar con las medidas. Sé que no da gusto usar tapabocas con este calor. Pero se respira mucho mejor con eso que con un respirador artificial”, sentenció.

El doctor Guillermo Sequera, de la Dirección de Vigilancia de la Salud, señaló que aún iniciándose la inmunización en el país, ello no detendría el ritmo de contagios que se da actualmente.

Realizó esta aclaración, durante el lanzamiento del Plan Nacional de Vacunación contra el Covid. En dicho plan, se pretende aplicar las dosis por diversas etapas a los segmentos de población que se tienen como objetivo.



La vacuna es muy noble, pero tiene que tener su forma de embalar, conservar, de transportar. Así que muchísimo cuidado con eso de adquirirla de contrabando. El remedio puede ser peor que la enfermedad. Hernán Martínez, Servicios y Redes de Salud del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.



La posibilidad de que llegue por otras vías

En la última semana del 2020, las noticias hablaban del inicio de la vacunación en Argentina. Esto abre la posibilidad de que muchas personas puedan recurrir a otras vías no oficiales para acceder al biológico contra el Covid. Martínez recuerda a la población que las vacunas son conservadas en una cadena de frío y especificaciones técnicas precisas. Enfatiza también que ante cualquier tipo de reacción adversa del producto obtenido de contrabando, no habrá a quién realizar reclamo.