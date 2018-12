Aún esconden datos de combustible, solo Kattya dio reportes

Con discrecionalidad se manejan los datos sobre combustibles en la Cámara, de hecho, el último reporte que se tiene al respecto es el que se proveyó en 2017, por parte del ex presidente de la Cámara Baja, Hugo Velázquez.

En vista de que ya rige el receso parlamentario en el Congreso, quien respondió a la interrogativa del porqué la Cámara no da reporte de este gasto, fue el presidente de la Comisión Permanente del Congreso, Antonio Buzarquis. Explicó que no tiene jurisdicción en el tema ya que esta es una facultad administrativa, pero que intercederá ante el presidente de Diputados. “Mi facultad es política no administrativa, ambos titulares de las cámaras del Congreso continúan siendo los responsables”, señaló. Informó que la falta de información no sería deliberado sino un error.

Excepción. La diputada Kattya González, que al inicio del periodo había renunciado al cupo de combustible y donado el valor en guaraníes, mostró ayer detalladamente a quién dona dicho beneficio de G. 5.500.000 al que tiene acceso cada diputado. Optó por donar al cuerpo de Bomberos Voluntarios de varios distritos de Central, así como a hospitales públicos de 8 distritos de Central.